¿Merecía el MVP? Las estadísticas de Cristiano Ronaldo tras clasificar con Portugal a octavos de final del Mundial

Portugal logró clasificarse a los octavos de final del Mundial 2026 tras obtener una sufrida victoria por 2-1 ante Croacia. Cristiano Ronaldo anotó de penal para empatar el encuentro y animar a su equipo en la búsqueda de la remontada.

El partido tuvo su momento álgido en la segunda mitad, cuando Croacia se adelantó en el marcador con un gol de Ivan Perisic al minuto 53.

El panorama se complicaba para Portugal, que necesitaba dos goles para clasificarse, pero gracias a las anotaciones de Cristiano Ronaldo y Gonçalo Ramos el equipo logró avanzar a los octavos de final y se enfrentará a España el próximo 6 de julio.

El encuentro estuvo cargado de polémicas. Una de ellas surgió cuando nombraron a Cristiano Ronaldo como el jugador más valioso del encuentro (MVP, por sus siglas en inglés), ya que muchos afirman que no lo merecía.

Para empezar, Cristiano Ronaldo fue sustituido en el minuto 81, momento que quedó marcado por la reacción negativa del jugador.

Además, están las estadísticas que respaldan esa percepción. De acuerdo con los datos publicados por el medio Mundo Deportivo, Cristiano Ronaldo disparó únicamente dos veces, una de ellas al arco, y precisamente fue el penal que anotó.

El PARTIDAZO de CRISTIANO RONALDO vs Croacia 🤣❌️



1 gol de penal ✅️

0 pases clave ✅️

0 regates ✅️

0 ocasiones generadas ✅️



Y además lo tuvieron que sacar para que Portugal empezará a jugar bien y remontaron con gol de Goncalo Ramos 🤣🤣🤣🤣👏🏼 pic.twitter.com/tknAXk8DX2 — Sebas Crackbol (@Crackbol10) July 3, 2026

El medio añade que Cristiano Ronaldo intervino en el juego en 25 ocasiones y no completó ningún regate en todo el partido.

Tampoco el portugués sobresalió en el aspecto defensivo, según Mundo Deportivo, ya que solo tuvo una entrada con impacto y no interceptó ningún balón durante el encuentro.

Algunos aficionados y medios señalan que el jugador de Portugal que debía ganar el premio al jugador más valioso era el portero Diogo Costa, debido a que evitó varias ocasiones de gol de Croacia.

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