Merino vuelve a decidir desde el banquillo y lleva a España a semifinales del Mundial 2026

Los cambios de Luis de la Fuente volvieron a decidir un partido del Mundial.

Mikel Merino, otra vez como revulsivo, necesitó apenas dos minutos sobre el terreno de juego para marcar el gol que clasificó a España a las semifinales del Mundial 2026.

Ya había ocurrido frente a Portugal. Ahora volvió a repetirse contra Bélgica. En ambos partidos, el seleccionador español encontró en el banquillo la solución para destrabar una eliminatoria.

La apuesta de Luis de la Fuente

El técnico español sorprendió desde la alineación al dejar a Pedri en el banquillo y devolver la titularidad a Fabián Ruiz.

La decisión encontró recompensa al minuto 30, cuando Fabián aprovechó un rechace de Thibaut Courtois tras un remate de Dani Olmo y abrió el marcador para España.

Bélgica empató antes del descanso por medio de Charles De Ketelaere y obligó a La Roja a buscar nuevas respuestas.

Luis de la Fuente no tardó en mover el equipo. En el minuto 55 dio entrada a Pedri y Ferran Torres para aportar mayor dinamismo al ataque.

Ya en la recta final, recurrió a Merino. La decisión volvió a darle resultado.

‼️ HISTÓRICO ‼️



Mikel Merino @mikelmerino1 🇪🇸 eliminó a Portugal (minuto 90+1) y a Bélgica (minuto 88) con dos goles ganadores absolutamente terminales.



Es el ÚNICO jugador en TODA la historia de la Copa del Mundo que ha marcado DOS goles ganadores en los 5 minutos finales de… pic.twitter.com/6sBR2UXbEd — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 10, 2026

Merino repite la historia

El mediocampista ingresó en el minuto 86 y marcó dos minutos después.

Un disparo lejano de Pau Cubarsí provocó un mal rechazo de Senne Lammens, quien había sustituido al lesionado Courtois. Merino apareció dentro del área y aprovechó el balón suelto para anotar el 2-1 definitivo.

Fue su segundo gol decisivo saliendo desde el banquillo en la fase de eliminación directa.

Frente a Portugal había marcado en el tiempo añadido. Contra Bélgica volvió a aparecer en los minutos finales para llevar a España a las segundas semifinales mundialistas de su historia.

"Cómo voy a estar… Feliz. No me lo creo todavía. Pensaba que no me iba a tocar hasta dentro de no sé cuánto. Parece que las casualidades no existen y, si estás preparado, te vuelve a tocar", expresó Merino después del encuentro.

El futbolista también destacó la importancia de la clasificación.

"Estar a dos partidos de un campeonato del mundo es un sueño hecho realidad y ojalá lo podamos conseguir", afirmó.

2 - Mikel Merino is the first player in FIFA World Cup history to score the winning goal in two different knockout stage matches as a substitute.



Dependable. pic.twitter.com/iBlLgEJt4m — OptaJoe (@OptaJoe) July 10, 2026

España supo adaptarse

La Roja no mostró la misma fluidez que había exhibido frente a Portugal, pero volvió a encontrar una forma de resolver el partido.

Bélgica rompió el histórico invicto de Unai Simón con el gol de De Ketelaere, que puso fin a una racha de 649 minutos sin recibir anotación en los Mundiales.

El encuentro también cambió con la salida por lesión de Courtois, quien había sostenido a su selección con varias intervenciones.

Su sustituto no mostró la misma seguridad y terminó dejando el balón servido para el gol de Merino.

España, sin embargo, no ganó únicamente por el error del portero. La acción decisiva también fue consecuencia de la insistencia de un equipo que mantuvo la presión hasta el final.

Mikel Merino across his last two World Cup games:



9 minutes played

4 duels won

2 touches in opp. box

2 shots

2 shots on target

2 goals



He's now come off the bench to score the winner in the last 16 and the quarter-final. 🦸 https://t.co/EQQiI5wBJB pic.twitter.com/pZQsYbrhVF — Squawka (@Squawka) July 10, 2026

Francia, el próximo examen

España enfrentará a Francia por un lugar en la final del Mundial 2026.

El conjunto de Luis de la Fuente llega fortalecido por una fórmula que ya se repite: el equipo encuentra respuestas en el banquillo cuando el partido más lo exige.

Merino se convirtió en la mejor prueba.

🎙️ "España es un equipo que tiene corazón. Eso es lo que nos mueve".



➡️ "Mikel Merino es un jugador que todo lo hace bien y además tiene una actitud ante la vida de compromiso, de solidaridad. Es un súper mega jugador".



🗣️ Luis de la Fuente.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/UIrPLDQLPx — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 10, 2026

Frente a Portugal marcó el gol de la clasificación. Ante Bélgica volvió a decidir.

Ahora, España intentará mantener esa capacidad de reacción frente a la Francia de Kylian Mbappé, en el desafío más exigente de su camino hacia la segunda estrella mundial.