Messi concluye su gira por Asia y expresa su gratitud, “El cariño ha sido impresionante”

Tras agradecer a los enfervorizados aficionados “todo el amor y el apoyo”, la leyenda del futbol Lionel Messi culminó este lunes su vertiginosa gira por India con una vuelta de honor en Nueva Delhi: “El cariño ha sido impresionante”.

El astro argentino, de 38 años, saludó a los seguidores en un estadio Arun Jaitley casi lleno, normalmente dedicado al críquet —el deporte nacional indio—, y en esta ocasión repleto de camisetas de la selección argentina, con una multitud que coreaba el nombre del genio mientras ondeaban banderas.

"Una experiencia muy linda", dijo el delantero argentino. "Agradecerles el cariño de estos días en India. La verdad es que fue una gran experiencia, muy linda. Poder recibir todo el cariño —que ya sabía que tenían— de primera mano fue impresionante, dijo Messi a los espectadores. Seguramente volveremos para jugar algún partido en otra ocasión. Muchas gracias".

Con camiseta rosa y pantalón negro, Messi cautivó al público con su carisma mientras lanzaba balones al público y accedía a hacerse selfis con algunos aficionados.

El argentino, acompañado por su compatriota Rodrigo de Paul y el uruguayo Luis Suárez —compañeros en el Inter Miami—, jugó futbol con niños antes de recibir una camiseta de la selección india de manos del presidente del Consejo Internacional de Críquet (ICC), Jay Shah.

India es una potencia del críquet, pero sin gran tradición futbolística —actualmente en el puesto 142 del ranking FIFA—. Sin embargo, existe un fervor particular por la selección de Argentina y su capitán, Lionel Messi.

Lionel Messi juega con niños en el Estadio Arun Jaitley de Nueva Delhi, India. (Foto Prensa Libre: EFE).

La última parada de su minigira de tres días por el gigante asiático transcurrió sin contratiempos, tras un caótico inicio el sábado, cuando aficionados vandalizaron un estadio en Calcuta, molestos por la breve visita del jugador.

Muchos se sintieron estafados tras haber pagado más de 100 dólares por las entradas y destrozaron los asientos del estadio. Algunos incluso invadieron el terreno de juego después de que Messi lo abandonara antes de lo previsto.

En Nueva Delhi, este lunes, miles de aficionados entusiasmados desafiaron los altos índices de contaminación en el aire para ver a su ídolo en directo.

Estoy muy emocionado de ver a Messi, lo he seguido desde mi infancia —dijo Sumesh Raina, aficionado de 29 años.