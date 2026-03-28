México vs. Portugal: fecha, hora y dónde ver el partido amistoso que reinaugurará el Estadio Azteca

México y Portugal se medirán este sábado 28 de marzo en un amistoso que tiene doble significado para el fútbol azteca. Por un lado, representa una prueba de alto nivel para el Tricolor de Javier Aguirre de cara a su debut mundialista ante Sudáfrica el próximo 11 de junio. Por otro, marca la reapertura del histórico Estadio Azteca, hoy rebautizado como Estadio Banorte, tras año y medio de remodelación pensada en la Copa del Mundo 2026.

Portugal llega sin Cristiano Ronaldo, pero con un plantel que los especialistas consideran entre los candidatos a ganar el Mundial. Para México, el partido también traerá una novedad: el debut del español nacionalizado, Álvaro Fidalgo con la camiseta del Tricolor, uno de los nombres más esperados por la afición para este compromiso.

El historial entre ambas selecciones añade motivación extra para los mexicanos. En los cinco enfrentamientos previos, el 'Tri' no ha podido vencer a los lusos, acumulando dos empates y tres derrotas, incluyendo caídas en el Mundial de Alemania 2006 y en la Copa Confederaciones 2017. Esta noche llega una nueva oportunidad de cambiar este historial.

Los datos del partido

Fecha: Sábado 28 de marzo de 2026

Sábado 28 de marzo de 2026 Hora Guatemala: 7:00 PM

7:00 PM Estadio: Estadio Banorte (Azteca), Ciudad de México

Estadio Banorte (Azteca), Ciudad de México Dónde ver: ESPN a través de Disney+ (Plan Premium) y por la App de Vix

El encuentro servirá como ensayo de alto nivel para el equipo de Aguirre, que busca seguir afinando detalles en la recta final de su preparación rumbo al Mundial. Portugal, por su parte, también aprovechará el compromiso para poner a punto a sus jugadores de cara a la Copa del Mundo.

El Estadio Banorte reabre sus puertas en una noche especial, con uno de los rivales más atractivos del fútbol mundial como protagonista. Un duelo que promete espectáculo y que los aficionados mexicanos llevan tiempo esperando en uno de los recintos más icónicos del fútbol internacional.