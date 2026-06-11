Mundial 2026 arranca entre polémicas, protestas y desafíos para la Fifa

La Copa del Mundo 2026, la más grande de la historia, con 48 selecciones y tres países organizadores, comienza este jueves en Ciudad de México y Guadalajara convertida en un reto para la FIFA.

La organización deberá afrontar el torneo en medio de una guerra abierta, protestas en México y la polémica por el precio de las entradas y las restricciones de visado impuestas por Estados Unidos, que han afectado incluso a uno de los árbitros elegidos para dirigir la competición.

Cuando, hace ocho años, en la antesala del Mundial de Rusia, el Congreso de la FIFA otorgó la organización de la Copa del Mundo 2026 a la candidatura norteamericana, la decisión se interpretó como una oportunidad para dar un salto adelante: ampliar el torneo, con más selecciones, más partidos y, sobre todo, mayores ingresos.

Ganaban las confederaciones, que aumentaban sus cuotas de participación; las federaciones e incluso los clubes, porque la FIFA ha sido generosa en el reparto de dividendos. Aparentemente, los únicos perjudicados eran, una vez más, los jugadores, sometidos a un mayor desgaste por el incremento de partidos, los largos desplazamientos y el intenso calor.

Hace ocho años, nada hacía presagiar los numerosos problemas que afronta el torneo. Esta vez, la FIFA no ha podido implantar su “república independiente”, aquella que le permitió salir indemne de las protestas por otorgar el torneo a la Rusia de Vladímir Putin, actualmente sancionada, o de las reclamaciones de organizaciones humanitarias por las condiciones laborales de los migrantes en Catar.

Ahora es distinto. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha tenido que mantener un complicado equilibrio para lograr la participación de Irán, en conflicto con Estados Unidos desde finales de febrero, sin enemistarse con el presidente estadounidense, Donald Trump, a quien entregó un inédito Premio de la Paz durante la gala del sorteo.

El traslado del cuartel general del Team Melli de Tucson (Arizona) a Tijuana, en la frontera mexicana, fue una solución de emergencia que no ha aliviado la tensión provocada por la negativa a conceder visas a quienes han tenido relación con la Guardia Revolucionaria Islámica, incluida por Estados Unidos en la lista de organizaciones terroristas.

Según indicó el pasado sábado el embajador de Irán en México, Abolfazl Pasandideh, los miembros de la selección persa cuentan “con permisos limitados que les permiten ingresar únicamente durante el tiempo necesario para disputar los encuentros y abandonar el país ese mismo día”, una situación que, según el funcionario, los coloca en desventaja frente a sus rivales.

Irán disputará sus dos primeros partidos contra Nueva Zelanda, el 15 de junio, y Bélgica, el 21 de junio, en Los Ángeles, a menos de una hora de vuelo de Tijuana. El tercero será ante Egipto, el 26 de junio, en Seattle, a más de seis horas de distancia.

Las siete horas que permaneció retenido el sábado en el aeropuerto de Chicago Aymen Hussein, figura de la selección iraquí, cuando se dirigía a disputar un amistoso frente a Venezuela, y la expulsión del somalí Omar Abdulkadir Artan, considerado el mejor árbitro africano del 2025, han incrementado la polémica.

Artan fue uno de los 52 árbitros seleccionados para el torneo. Sin embargo, el fin de semana, tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami procedente de Turquía, se le denegó la entrada a Estados Unidos debido a “problemas con su verificación de antecedentes”, no especificados, luego de once horas de espera.

El Mundial en México convive, a pocas horas de la inauguración, con las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que desde el 1 de junio mantiene un paro nacional en demanda de mejoras salariales y del sistema de pensiones. Además, ha bloqueado con manifestaciones las principales vías de la capital y los accesos al Estadio Azteca.

El precio de las entradas, que se ha disparado en Estados Unidos, donde la reventa es legal, también ha generado críticas hacia la FIFA por implantar por primera vez en una Copa del Mundo la política de “precios dinámicos”, habitual en los principales espectáculos deportivos del país. Estos se ajustan según la demanda y ya se pagan miles de dólares por un asiento para la final del 19 de julio.

Y, pese a todo, al fondo aparece finalmente el fútbol. Con el octavo intento de México por ganar un partido inaugural, con el argentino Lionel Messi dispuesto a consolidarse como el mejor de la historia y con el español Lamine Yamal decidido a desafiar ese legado.

En busca, como señaló Infantino la víspera, del trofeo más icónico del mundo. “El más increíble. Un trofeo que le permite a la gente soñar”.