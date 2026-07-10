Mundial 2026: España elimina a Bélgica y avanza a semifinales tras un error del portero suplente

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Mundial 2026: España elimina a Bélgica y avanza a semifinales tras un error del portero suplente

España derrotó 2-1 a Bélgica y se clasificó a las semifinales del Mundial 2026. Mikel Merino marcó el gol decisivo tras un error del portero suplente belga, en un partido que también puso fin al histórico invicto de Unai Simón.

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AMDEP8573. LOS ÁNGELES (ESTADOS UNIDOS), 10/07/2026.- Jugadores de España celebran un gol este viernes, en un partido de cuartos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Bélgica en el estadio SoFi en Los Ángeles (Estados Unidos). EFE/ Lavandeira Jr

Mikel Merino celebra el gol de la victoria de España ante Bélgica (2-1). En un nuevo ataque insistente de La Roja, el portero Senne Lammens no logró controlar un balón dentro del área y dejó el rebote servido para que Merino definiera el 2-1 definitivo en el descuento. Foto Prensa Libre: EFE.

España volvió a responder en un partido de máxima exigencia y ya está entre las cuatro mejores selecciones del Mundial 2026.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente derrotó 2-1 a Bélgica en el Estadio Los Ángeles (SoFi Stadium de Inglewood) y selló su clasificación a las semifinales, donde enfrentará a Francia en busca de un boleto a la gran final.

El juego ante el cuadro francés está programado para disputarse el 14 de julio a las 13 horas de Guatemala. Lo disputarán en el Estadio Dallas.

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La Roja asumió el control desde el inicio y encontró recompensa al minuto 30. Fabián Ruiz abrió el marcador al aprovechar un rebote concedido por Thibaut Courtois tras un disparo de Dani Olmo, premio al dominio que España ejercía sobre el encuentro.

Sin embargo, Bélgica reaccionó antes del descanso. Charles De Ketelaere apareció dentro del área para superar a Unai Simón e igualar el marcador.

El gol belga también puso fin a una marca histórica. El guardameta español vio interrumpida una racha de 649 minutos consecutivos sin recibir gol, el récord absoluto de imbatibilidad para un portero en la historia de las Copas del Mundo.

La salida de Courtois cambió el partido

España mantuvo la iniciativa durante toda la segunda mitad y buscó con insistencia el gol de la clasificación, mientras Bélgica resistía con orden e intentaba sorprender al contragolpe.

La salida de Thibaut Courtois modificó el desarrollo del partido. Hasta ese momento, el guardameta belga había sostenido a su selección con varias intervenciones de mérito que mantenían con vida a los Diablos Rojos.

Su sustituto, Ortwin De Wolf, asumió la responsabilidad en el tramo de mayor presión española.

España terminó encontrando el premio a su insistencia. En un nuevo ataque, De Wolf no logró controlar un balón dentro del área y dejó el rebote servido para que Mikel Merino definiera el 2-1 definitivo.

El error del portero suplente resultó determinante, pero también reflejó la insistencia de una selección española que nunca dejó de buscar el triunfo y encontró recompensa en los minutos decisivos.

El récord queda para la historia

Más allá de la clasificación, el encuentro dejó un registro histórico para el fútbol mundial.

Aunque la racha de Unai Simón terminó con el tanto de De Ketelaere, el portero español estableció un nuevo récord de 649 minutos sin recibir gol en una Copa del Mundo, con lo que superó los 517 del italiano Walter Zenga y los 476 de Iker Casillas.

La clasificación coloca ahora a España frente a Francia en unas semifinales de enorme atractivo. El récord de Unai Simón ya forma parte de la historia de los Mundiales, pero la prioridad de La Roja ahora es otra: dar un paso más hacia el título.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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Raúl Barreno Castillo

Periodista de Prensa Libre especializado en temas de seguridad y justicia con 25 años de experiencia.

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