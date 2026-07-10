Mundial 2026: España elimina a Bélgica y avanza a semifinales tras un error del portero suplente

España volvió a responder en un partido de máxima exigencia y ya está entre las cuatro mejores selecciones del Mundial 2026.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente derrotó 2-1 a Bélgica en el Estadio Los Ángeles (SoFi Stadium de Inglewood) y selló su clasificación a las semifinales, donde enfrentará a Francia en busca de un boleto a la gran final.

El juego ante el cuadro francés está programado para disputarse el 14 de julio a las 13 horas de Guatemala. Lo disputarán en el Estadio Dallas.

La Roja asumió el control desde el inicio y encontró recompensa al minuto 30. Fabián Ruiz abrió el marcador al aprovechar un rebote concedido por Thibaut Courtois tras un disparo de Dani Olmo, premio al dominio que España ejercía sobre el encuentro.

Sin embargo, Bélgica reaccionó antes del descanso. Charles De Ketelaere apareció dentro del área para superar a Unai Simón e igualar el marcador.

El gol belga también puso fin a una marca histórica. El guardameta español vio interrumpida una racha de 649 minutos consecutivos sin recibir gol, el récord absoluto de imbatibilidad para un portero en la historia de las Copas del Mundo.

Y en ese momento, justo en ese instante, se terminó el sueño mundialista de la Selección de Bélgica. Thibaut Courtois no pudo seguir por lesión y Senne Lammens, que entró en su lugar, cometió el grosero error que le dio la clasificación a España. Un cambio que dolerá toda la vida… pic.twitter.com/TuuTYqjkdF — Invictos (@InvictosSomos) July 10, 2026

La salida de Courtois cambió el partido

España mantuvo la iniciativa durante toda la segunda mitad y buscó con insistencia el gol de la clasificación, mientras Bélgica resistía con orden e intentaba sorprender al contragolpe.

La salida de Thibaut Courtois modificó el desarrollo del partido. Hasta ese momento, el guardameta belga había sostenido a su selección con varias intervenciones de mérito que mantenían con vida a los Diablos Rojos.

Su sustituto, Ortwin De Wolf, asumió la responsabilidad en el tramo de mayor presión española.

España terminó encontrando el premio a su insistencia. En un nuevo ataque, De Wolf no logró controlar un balón dentro del área y dejó el rebote servido para que Mikel Merino definiera el 2-1 definitivo.

El error del portero suplente resultó determinante, pero también reflejó la insistencia de una selección española que nunca dejó de buscar el triunfo y encontró recompensa en los minutos decisivos.

LA VENGANZA SE CONSUMÓ 40 AÑOS DESPUÉS.



ESTA VA POR TÍ, ELOY. TE LO MERECES MÁS QUE NADIE. Y EN EL DÍA DE TU CUMPLEAÑOS. pic.twitter.com/CE0N7PT9ju — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 10, 2026

El récord queda para la historia

Más allá de la clasificación, el encuentro dejó un registro histórico para el fútbol mundial.

Aunque la racha de Unai Simón terminó con el tanto de De Ketelaere, el portero español estableció un nuevo récord de 649 minutos sin recibir gol en una Copa del Mundo, con lo que superó los 517 del italiano Walter Zenga y los 476 de Iker Casillas.

La clasificación coloca ahora a España frente a Francia en unas semifinales de enorme atractivo. El récord de Unai Simón ya forma parte de la historia de los Mundiales, pero la prioridad de La Roja ahora es otra: dar un paso más hacia el título.