Mundial 2026: Estas son las 28 selecciones clasificadas tras terminar la fecha FIFA de octubre

Fútbol Internacional

A menos de 250 días para el inicio del Mundial en el Estadio Azteca, ya son 28 las selecciones nacionales que han asegurado su boleto a la gran cita del fútbol.

Las eliminatorias mundialistas están llegando a su fin tras la fecha FIFA de octubre, que concluyó con más selecciones nacionales asegurando su presencia en la próxima Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Durante esta fecha FIFA, diez nuevas selecciones lograron su clasificación y se sumaron a la lista de participantes para el torneo, que comenzará el 11 de junio del 2026 con el silbatazo inicial en el Estadio Azteca, recinto que albergará su tercer Mundial, tras los de 1970 y 1986.

El proceso eliminatorio ya ha concluido en algunas confederaciones, como Oceanía y Sudamérica, mientras que Asia y África han entrado en la fase final de repechajes. Por su parte, Concacaf y Europa definirán sus últimos clasificados en la próxima fecha FIFA, programada para noviembre.

Con el nuevo formato que se estrenará en esta edición, el número de selecciones participantes aumentó de 32 a 48, lo que implica una fase de grupos más extensa, compuesta por 12 grupos en lugar de 8.

Los dos primeros lugares de cada grupo avanzarán a una nueva ronda de dieciseisavos de final, lo que garantiza más de 100 partidos en esta fase.

Hasta el momento, 28 selecciones han asegurado su boleto a la gran cita mundialista:

Selecciones clasificadas

  1. Estados Unidos (Concacaf)
  2. Canadá (Concacaf)
  3. México (Concacaf)
  4. Nueva Zelanda (OFC)
  5. Japón (AFC)
  6. Irán (AFC)
  7. Jordania (AFC)
  8. Uzbekistán (AFC)
  9. Corea del Sur (AFC)
  10. Australia (AFC)
  11. Argentina (Conmebol)
  12. Brasil (Conmebol)
  13. Ecuador (Conmebol)
  14. Uruguay (Conmebol)
  15. Colombia (Conmebol)
  16. Paraguay (Conmebol)
  17. Marruecos (CAF)
  18. Túnez (CAF)
  19. Egipto (CAF)
  20. Argelia (CAF)
  21. Ghana (CAF)
  22. Cabo Verde (CAF)
  23. Sudáfrica (CAF)
  24. Costa de Marfil (CAF)
  25. Senegal (CAF)
  26. Arabia Saudita (AFC)
  27. Catar (AFC
  28. Inglaterra (UEFA)

La emoción crece a medida que se acerca el torneo. Ya se han presentado las mascotas oficiales, el balón oficial y se ha confirmado que el sorteo de la fase de grupos se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre, lo cual marcará otro hito en el camino hacia el Mundial.

