Mundial 2026: ¿quién es la exfigura del Arsenal y Atlético que se perderá el debut de Ghana tras una visa denegada?

El internacional ghanés Thomas Partey no podrá disputar el partido inaugural de su selección en el Mundial 2026 frente a Panamá, programado para el 17 de junio en Toronto, debido a que el Gobierno canadiense le denegó el visado de entrada al país.

“La FIFA confirma que el jugador Thomas Partey no podrá viajar desde la concentración de la selección de Ghana en Boston, EE. UU., a Canadá para su primer partido contra Panamá el miércoles 17 de junio, ya que el gobierno canadiense ha denegado su solicitud de visado. La FIFA no interviene en los procesos de inmigración de los países anfitriones, incluida la concesión de visados. Al igual que en eventos anteriores de la FIFA, el gobierno anfitrión es quien, en última instancia, determina quién recibe un visado y es admitido en el país”, fue el comunicado de la entidad organizadora del torneo que replicó el diario británico The Guardian.

Aunque las autoridades canadienses no han detallado públicamente los motivos de la decisión, diversos medios han vinculado el caso con procesos judiciales abiertos contra el futbolista en Inglaterra.

Partey, de 32 años y actual jugador del Villarreal, enfrenta siete cargos de violación y uno de agresión sexual relacionados con denuncias presentadas por cuatro mujeres por hechos que, según las acusaciones, habrían ocurrido entre el 2020 y el 2022. El mediocampista se declaró inocente y está a la espera de juicio.

La ausencia de Partey supone un duro golpe para las Black Stars, que pierden a uno de sus referentes en el mediocampo, donde era una pieza clave en el esquema ghanés.

El duelo entre Ghana y Panamá, correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos, se disputará el miércoles 17 de junio en el BMO Field de Toronto, donde la selección africana deberá afrontar el reto sin uno de sus jugadores más experimentados.

El centrocampista de contención ha jugado en equipos como el Arsenal, de la Liga Premier inglesa; el Atlético de Madrid, de España, y actualmente milita en el Villarreal. Su baja representa un duro golpe para el debut del conjunto africano.