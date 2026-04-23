Nadal, Bellingham, Courtois y Sinner estrenan una pista de tenis en el Santiago Bernabéu

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Nadal, Bellingham, Courtois y Sinner estrenan una pista de tenis en el Santiago Bernabéu

Rafa Nadal, Jude Bellingham, Thibaut Courtois y Jannik Sinner pelotearon este jueves en una pista de tierra batida instalada en el estadio Santiago Bernabéu.

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MADRID, 23/04/2026.- (izda a dcha) La tenista polaca Iga Swiatek, el portero del Real Madrid Thibaut Courtois, el extenista Rafael Nadal, la futbolista colombiana del Real Madrid Linda Caicedo, el centrocampista del Real Madrid Jude Bellingham y el tenista italiano Jannik Sinner posan en la pista de tenis instalada en el el estadio Santiago Bernabéu, este jueves en Madrid. El extenista español Rafa Nadal, los futbolistas del Real Madrid Jude Bellingham y Thibaut Courtois y el italiano Jannik Sinner, actual número uno del 'ranking' ATP, disfrutaron este jueves jugando un peloteo en la pista de tierra batida montada en el estadio Santiago Bernabéu con motivo del Masters 1.000 de Madrid. EFE/Diego Souto /MMO SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

La tenista polaca Iga Swiatek, el portero del Real Madrid Thibaut Courtois, el extenista Rafael Nadal, la futbolista colombiana del Real Madrid Linda Caicedo, el centrocampista del Real Madrid Jude Bellingham y el tenista italiano Jannik Sinner posan en la pista de tenis instalada en el estadio Santiago Bernabéu.(Foto Prensa Libre).

El extenista español Rafa Nadal; los futbolistas del Real Madrid Jude Bellingham y Thibaut Courtois, y el italiano Jannik Sinner, actual número uno del ranking ATP, disfrutaron este jueves de un peloteo en la pista de tierra batida montada en el estadio Santiago Bernabéu con motivo del Masters 1,000 de Madrid.

Conciertos de música, pista de hielo para patinaje, partidos de la NFL y ahora una pista de tenis de tierra batida. El Santiago Bernabéu ha vuelto a cambiar su fisonomía para, en vez de césped, tener una pista de tenis con la que deleitar a los mejores jugadores del mundo durante su paso por Madrid y evidenciar su condición de espacio multiusos.

La pista, instalada para entrenamientos, fue estrenada por Nadal y Courtois, por un lado, y Bellingham y Sinner, por otro. Los cuatro jugaron un peloteo ante la atenta mirada de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, quien actuó como juez de silla.

En ese peloteo, que se desarrolló en un ambiente muy distendido, estuvo presente el hijo de Rafa Nadal, también llamado Rafa, a quien se le vio con una raqueta en la mano jugando con una pelota.

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A la inauguración de la pista también acudieron Feliciano López y Garbiñe Muguruza, directores del torneo madrileño, que sigue innovando en el ámbito organizativo para ofrecer a los tenistas una experiencia más allá del componente puramente deportivo.

La pista del Santiago Bernabéu está pensada para que cualquier tenista del torneo de Madrid que desee entrenar o tomarse una fotografía en el estadio pueda hacerlo de forma voluntaria, previa solicitud, sin renunciar a la principal sede de entrenamientos en la Caja Mágica.

También estuvieron presentes en el estreno de la pista del Santiago Bernabéu la tenista polaca Iga Swiatek y la futbolista colombiana del Real Madrid Linda Caicedo.

ESCRITO POR:

Redacción EFE

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