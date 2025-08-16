Nathaniel Méndez-Laing brilla y asiste en el triunfo del Milton Keynes Dons

Fútbol Internacional

Nathaniel Méndez-Laing brilla y asiste en el triunfo del Milton Keynes Dons

El guatemalteco Nathaniel Méndez-Laing volvió a ser protagonista con el Milton Keynes Dons al aparecer en el once titular del técnico Paul Warne. Su participación fue clave en un partido.

|

Méndez Laing inició de títulos y asistió en el segundo gol de su equipo. (Foto: Prensa Libre, Milton Keynes Dons)

El guatemalteco Nathaniel Méndez-Laing volvió a ser protagonista con el Milton Keynes Dons al aparecer en el once titular del técnico Paul Warne. Su participación fue clave en un partido en el que el equipo local dominó de principio a fin.

Desde los primeros minutos, el MK Dons mostró un ritmo arrollador y rápidamente se hizo con el control del encuentro. En apenas media hora de juego, los locales ya habían marcado tres goles, reflejando su superioridad sobre el rival.

Méndez-Laing tuvo incidencia directa en el segundo gol, entregando una asistencia precisa para Alex Gilbey, quien definió con tranquilidad y amplió la ventaja del equipo en el marcador. La conexión del guatemalteco con sus compañeros fue notable durante todo el primer tiempo.

En la segunda mitad, el Milton Keynes Dons no disminuyó la intensidad. Continuaron generando oportunidades y lograron sumar dos anotaciones más, dejando el marcador claramente a favor del conjunto local.

LECTURAS RELACIONADAS

Técnico guatemalteco Juan José Chang logra segunda clasificación al Mundial Sub-17 femenino con Samoa

HOUSTON, TEXAS. JUNE 23: Guatemala National team, During training at Rice University prior to the Guadalupe and Guatemala gold cup match Houston, Texas. (PHOTO BY FABIAN MEZA/STRAFFON IMAGES/MANDATORY CREDIT/EDITORIAL USE/NO SALE/NO ARCHIVE)

Selección Nacional | Estos son los primeros convocados por Luis Fernando Tena para la fase final de la eliminatoria mundialista

El desempeño de Nathaniel fue destacado, mostrando velocidad, resistencia y buena visión de juego. Tras un esfuerzo constante durante todo el partido, fue sustituido en el minuto 68 para darle descanso y mantener su rendimiento de cara a los próximos compromisos.

Con esta victoria, el Milton Keynes Dons suma confianza y refuerza su dinámica ofensiva de cara a la continuidad del campeonato. Méndez-Laing, una vez más, se confirmó como un jugador clave para el equipo inglés.

El equipo prepara ahora su siguiente encuentro, programado para el martes, cuando visiten al Crawley por la jornada 4 del campeonato inglés. La expectativa es que el guatemalteco vuelva a ser titular y mantenga su buen nivel de juego.

Los aficionados locales celebran la actuación de su delantero internacional, quien ha demostrado consistencia y capacidad para influir directamente en los resultados del Milton Keynes Dons, consolidándose como un referente del equipo en esta temporada.

ESCRITO POR:

Miguel Linares

Lee más artículos de Miguel Linares

ARCHIVADO EN:

Deportes Futbol Internacional Nathaniel Méndez-Laing 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre