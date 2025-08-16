Nathaniel Méndez-Laing brilla y asiste en el triunfo del Milton Keynes Dons

El guatemalteco Nathaniel Méndez-Laing volvió a ser protagonista con el Milton Keynes Dons al aparecer en el once titular del técnico Paul Warne. Su participación fue clave en un partido en el que el equipo local dominó de principio a fin.

Desde los primeros minutos, el MK Dons mostró un ritmo arrollador y rápidamente se hizo con el control del encuentro. En apenas media hora de juego, los locales ya habían marcado tres goles, reflejando su superioridad sobre el rival.

Méndez-Laing tuvo incidencia directa en el segundo gol, entregando una asistencia precisa para Alex Gilbey, quien definió con tranquilidad y amplió la ventaja del equipo en el marcador. La conexión del guatemalteco con sus compañeros fue notable durante todo el primer tiempo.

En la segunda mitad, el Milton Keynes Dons no disminuyó la intensidad. Continuaron generando oportunidades y lograron sumar dos anotaciones más, dejando el marcador claramente a favor del conjunto local.

El desempeño de Nathaniel fue destacado, mostrando velocidad, resistencia y buena visión de juego. Tras un esfuerzo constante durante todo el partido, fue sustituido en el minuto 68 para darle descanso y mantener su rendimiento de cara a los próximos compromisos.

Con esta victoria, el Milton Keynes Dons suma confianza y refuerza su dinámica ofensiva de cara a la continuidad del campeonato. Méndez-Laing, una vez más, se confirmó como un jugador clave para el equipo inglés.

Half-time! What a 45 minutes for the Dons at Stadium MK! 👊#COYD pic.twitter.com/gO3mEFcCTD — Milton Keynes Dons (@MKDonsFC) August 16, 2025

El equipo prepara ahora su siguiente encuentro, programado para el martes, cuando visiten al Crawley por la jornada 4 del campeonato inglés. La expectativa es que el guatemalteco vuelva a ser titular y mantenga su buen nivel de juego.

Los aficionados locales celebran la actuación de su delantero internacional, quien ha demostrado consistencia y capacidad para influir directamente en los resultados del Milton Keynes Dons, consolidándose como un referente del equipo en esta temporada.