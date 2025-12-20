Nathaniel Méndez-Laing fue operado con éxito y enfrentará largo proceso de recuperación

Nathaniel Méndez-Laing fue operado este sábado de manera exitosa tras confirmar la grave lesión que sufrió el pasado fin de semana durante el partido de Milton Keynes Dons ante Cambridge United.

El futbolista con ascendencia guatemalteca enfrentará un proceso de recuperación que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego entre tres y seis meses.

El delantero de 33 años salió como titular en el compromiso del sábado pasado, pero al minuto 22 tuvo que abandonar la cancha por una molestia que resultó ser una lesión en el tendón de la corva. Tras las evaluaciones médicas se confirmó la gravedad del problema y la necesidad de pasar por el quirófano.

"Devastado con la noticia de tener que operarme, trabajaré incansablemente para volver a estar en forma y ayudar a mi equipo. Gracias por todos los mensajes de apoyo. Que comience el viaje. El plan de Dios", escribió Méndez-Laing en sus redes sociales tras conocerse la lesión.

Una lesión en su mejor momento

La lesión llega en el peor momento para Nathaniel Méndez-Laing, quien estaba atravesando un excelente nivel en su primera temporada con Milton Keynes Dons. El guatemalteco había participado en 20 partidos entre la League Two y la FA Cup, acumulando ocho goles y cuatro asistencias.

De hecho, recientemente recibió el reconocimiento como 'Jugador del Mes de Noviembre' por sus destacadas actuaciones con el MK Dons. El delantero se había consolidado como una pieza fundamental en el equipo que actualmente se encuentra en la quinta posición con 33 puntos, peleando por los playoffs de ascenso.

La ausencia de Méndez-Laing será un golpe duro para Milton Keynes Dons, que perderá a su máximo goleador y figura del equipo durante la recta final de la temporada, justo cuando están en puestos de clasificación a los playoffs.

Recuperación de tres a seis meses

Aunque todavía no se ha dado a conocer el tiempo exacto de recuperación, los médicos estiman que Méndez-Laing necesitará entre tres y seis meses para volver a la actividad. Esto significa que se perderá gran parte del resto de la temporada con Milton Keynes Dons.

El futbolista de 33 años deberá iniciar un proceso de rehabilitación intenso tras la operación. Su experiencia y profesionalismo serán clave para superar esta lesión y regresar en óptimas condiciones a las canchas.