Newcastle vs. Barcelona, sigue el en vivo del debut del cuadro blaugrana en la Champions

Barcelona inicia este jueves 18 de septiembre su participación en la UEFA Champions League 2025-2026 con un duelo de alto voltaje frente al Newcastle en Inglaterra.

El FC Barcelona inicia este jueves 18 de septiembre su participación en la UEFA Champions League 2025-2026 con un duelo de alto voltaje frente al Newcastle United en el mítico St. James' Park, en Inglaterra.

Este partido marca el debut europeo del equipo dirigido por Hansi Flick, quien tiene como objetivo principal romper la sequía continental que se extiende desde la temporada 2014-2015, cuando el Barça conquistó su última “orejona” venciendo a la Juventus por 3-1 en Berlín.

Tras una temporada 2024-2025 histórica, en la que el Barça logró el triplete nacional (Liga, Copa del Rey y Supercopa de España), el equipo catalán se presenta como uno de los favoritos en levantar la Champions League.

Hansi Flick ha logrado hacer un equipo muy ofensivo y con solvencia defensiva, que incluso estuvo a minutos de alcanzar la gran final del año pasado, cuando fue eliminado por el Inter de Milán en las semifinales.

