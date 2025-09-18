Son Heung-min brilla en la MLS con un triplete en la victoria de LAFC

La nueva estrella de Los Angeles FC y de la Major League Soccer (MLS), el surcoreano Son Heung-min, anotó su primer triplete en la contundente victoria de su equipo por 4-1 frente al Real Salt Lake.

El exjugador del Tottenham, ganador de una Bota de Oro en la Premier League, ha tenido un impacto inmediato desde su llegada a la liga estadounidense.

Desde su debut el pasado 9 de agosto, Son se ha convertido en una pieza clave para el conjunto angelino, aportando cinco goles y dos asistencia que han impulsado la buena racha del equipo.

Con esta victoria, LAFC sumó su decimocuarta de la temporada, consolidándose como uno de los equipos más sólidos del torneo. El rendimiento de Son no solo ha elevado el nivel del equipo, sino que también ha captado la atención de los aficionados y medios, posicionándolo como una de las figuras más destacadas de la MLS en este tramo de la campaña.

Una noche mágica para el atacante de Los Ángeles, El delantero abrió el marcador al minuto 3, tras una precisa asistencia de Tillman que lo dejó frente al arco. El segundo tanto llegó al minuto 16, esta vez gracias a un pase milimétrico de Hollingshead que lo habilitó dentro del área.

Finalmente, coronó su espectacular actuación al minuto 82, firmando su primer triplete con el conjunto angelino y sellando una noche inolvidable para él y para la afición.