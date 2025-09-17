Simeone se encara con un aficionado en la derrota del Atlético de Madrid frente al Liverpool en Champions

Liverpool y Atlético de Madrid protagonizan un épico duelo de cinco goles en Anfield, en el segundo día de la primera jornada de la Liga de Campeones, Inglaterra vivió una auténtica “noche mágica” de Champions League en el mítico estadio de Anfield.

El duelo estelar entre Liverpool y Atlético de Madrid fue una montaña rusa de emociones, donde el equipo dirigido por Diego Pablo Simeone estuvo cerca de llevarse un valioso punto, pero lo perdió en los últimos instantes del partido, lo que provocó una explosiva reacción del técnico argentino contra un aficionado local.

El encuentro comenzó de forma pletórica para los Reds, que en apenas seis minutos ya ganaban 2-0 gracias a los goles del escocés Andrew Robertson y del egipcio Mohamed Salah.

Todo apuntaba a una goleada histórica para el conjunto inglés, pero con el paso de los minutos, el equipo del “Cholo” Simeone se fue asentando en el terreno de juego y comenzó a generar peligro sobre el arco defendido por Alisson Becker.

Aunque el Liverpool, ahora bajo la dirección de Arne Slot, tuvo oportunidades para sentenciar el partido, no logró concretarlas. Antes del descanso, el Atlético logró descontar gracias a un gol del español Marcos Llorente, quien puso el 2-1 y devolvió la esperanza al conjunto colchonero.

Ya en la segunda mitad, el Atlético continuó presionando en busca del empate, mientras que Liverpool intentaba ampliar la ventaja. Finalmente, al minuto 81, Marcos Llorente volvió a aparecer para marcar su segundo gol de la noche y empatar el encuentro 2-2.

Cuando todo parecía indicar que ingleses y españoles se repartirían los puntos, apareció el capitán del Liverpool, el neerlandés Virgil van Dijk, quien anotó de cabeza tras un tiro de esquina en el tiempo añadido, desatando la euforia en Anfield y asegurando los primeros tres puntos para los Reds en esta edición de la Champions League.

El “Cholo” explota contra un aficionado tras el gol de Van Dijk

En el momento en que Virgil van Dijk anotó el gol definitorio del encuentro, el entrenador argentino, Diego Pablo “El Cholo” Simeone, reaccionó de forma explosiva y se dirigió directamente hacia un aficionado en las gradas para encararlo. La situación se tornó tensa y tuvo que ser contenido por miembros de su cuerpo técnico y personal de seguridad del estadio.

Como consecuencia de su comportamiento, el árbitro le mostró la tarjeta roja y fue expulsado del partido. El técnico abandonó el terreno de juego con evidente enojo, dirigiéndose al vestuario y con las burlas de la afición.

😳🇦🇷🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 El CRUCE del CHOLO SIMEONE con los HINCHAS del LIVERPOOL tras el GOL AGÓNICO de VIRGIL VAN DIJK. pic.twitter.com/Rhz6pdtQf4 — DAT (@DeportesAlTacok) September 17, 2025

Al final del encuentro, el técnico argentino indicó: "Te insultan todo el rato atrás de tu banco, pero no podés decir nada". No es justificable mi reacción". Expresó el "Cholo".