Simeone se encara con un aficionado en la derrota del Atlético de Madrid frente al Liverpool en Champions

Fútbol Internacional

Simeone se encara con un aficionado en la derrota del Atlético de Madrid frente al Liverpool en Champions

Liverpool derrota al Atlético de Madrid con un gol en el tiempo complementario que provocó la molestia de Diego Pablo Simeone, que encaró a un aficionado.

Herberth Marroquín

|

Liverpool derrota en casa al Atlético de Madrid con un agónico en los minutos finales y el "Cholo" Simeone se encarna con un aficionado. (Foto Prensa Libre: AFP).

Liverpool derrota en casa al Atlético de Madrid con un agónico en los minutos finales y el "Cholo" Simeone se encarna con un aficionado. (Foto Prensa Libre: AFP).

Liverpool y Atlético de Madrid protagonizan un épico duelo de cinco goles en Anfield, en el segundo día de la primera jornada de la Liga de Campeones, Inglaterra vivió una auténtica “noche mágica” de Champions League en el mítico estadio de Anfield.

El duelo estelar entre Liverpool y Atlético de Madrid fue una montaña rusa de emociones, donde el equipo dirigido por Diego Pablo Simeone estuvo cerca de llevarse un valioso punto, pero lo perdió en los últimos instantes del partido, lo que provocó una explosiva reacción del técnico argentino contra un aficionado local.

El encuentro comenzó de forma pletórica para los Reds, que en apenas seis minutos ya ganaban 2-0 gracias a los goles del escocés Andrew Robertson y del egipcio Mohamed Salah.

Todo apuntaba a una goleada histórica para el conjunto inglés, pero con el paso de los minutos, el equipo del “Cholo” Simeone se fue asentando en el terreno de juego y comenzó a generar peligro sobre el arco defendido por Alisson Becker.

LECTURAS RELACIONADAS

La Selección Nacional de Futsal de Guatemala lista para su participación en la Copa de Naciones de Futsal Brasilia 2025. ( Foto Prensa Libre: Fedefut).

Guatemala enfrentará a Brasil en el debut de la Copa de Naciones de Futsal de Brasilia 2025

Newcastle vs Barcelona: Día, hora y dónde ver el debut del cuadro azulgrana en Champions League

Aunque el Liverpool, ahora bajo la dirección de Arne Slot, tuvo oportunidades para sentenciar el partido, no logró concretarlas. Antes del descanso, el Atlético logró descontar gracias a un gol del español Marcos Llorente, quien puso el 2-1 y devolvió la esperanza al conjunto colchonero.

Ya en la segunda mitad, el Atlético continuó presionando en busca del empate, mientras que Liverpool intentaba ampliar la ventaja. Finalmente, al minuto 81, Marcos Llorente volvió a aparecer para marcar su segundo gol de la noche y empatar el encuentro 2-2.

Cuando todo parecía indicar que ingleses y españoles se repartirían los puntos, apareció el capitán del Liverpool, el neerlandés Virgil van Dijk, quien anotó de cabeza tras un tiro de esquina en el tiempo añadido, desatando la euforia en Anfield y asegurando los primeros tres puntos para los Reds en esta edición de la Champions League.

El “Cholo” explota contra un aficionado tras el gol de Van Dijk

En el momento en que Virgil van Dijk anotó el gol definitorio del encuentro, el entrenador argentino, Diego Pablo “El Cholo” Simeone, reaccionó de forma explosiva y se dirigió directamente hacia un aficionado en las gradas para encararlo. La situación se tornó tensa y tuvo que ser contenido por miembros de su cuerpo técnico y personal de seguridad del estadio.

Como consecuencia de su comportamiento, el árbitro le mostró la tarjeta roja y fue expulsado del partido. El técnico abandonó el terreno de juego con evidente enojo, dirigiéndose al vestuario y con las burlas de la afición.

Al final del encuentro, el técnico argentino indicó: "Te insultan todo el rato atrás de tu banco, pero no podés decir nada". No es justificable mi reacción". Expresó el "Cholo".

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Herberth Marroquín

Lee más artículos de Herberth Marroquín

ARCHIVADO EN:

Atlético de Madrid Champions League Cholo Simeone Futbol Interancional Liga de Campeones Liverpool FC 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS