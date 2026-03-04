Neymar apoya a Rodrygo tras su lesión: “Quiénes somos nosotros para dudar de los planes de Dios”

El astro brasileño le envió un mensaje de ánimo en redes sociales luego de confirmarse la lesión que lo dejará fuera por varios meses.

AME5849. CUIABÁ (BRASIL), 10/10/2023.- Los jugadores de la selección brasileña de fútbol, Neymar Jr. (i), Rodrygo (c), y Casemiro (d), reaccionan durante un entrenamiento en la Arena Pantanal hoy en Cuiabá (Brasil). La selección brasileña se enfrenta a Venezuela el próximo jueves, en partido válido por las eliminatorias del Mundial 2026. EFE/Andre Borges

Neymar Jr. y Rodrygo han compartido en la selección brasileña donde han hecho dupla en la delantera. (Foto Prensa Libre: EFE).

Neymar Jr. se solidarizó con el delantero del Real Madrid e integrante de la selección brasileña Rodrygo Goes por su grave lesión, y le pidió que se rodee de sus seres queridos y que cuide de su "cabeza".

"Ahora es el momento de poner a todos los que amas a tu alrededor", expresó el delantero del Santos sobre Rodrygo, al que se refirió como "heredero".

Con un emotivo mensaje en sus redes sociales, el astro brasileño recordó su propia experiencia con las lesiones de larga duración y le pidió al delantero de 25 años que se ocupe de su salud mental durante el proceso de recuperación.

"Como dijiste, no te merecías pasar por esto justo ahora... pero quiénes somos nosotros para dudar de los planes de Dios. Hermano, fuerza, estoy seguro de que volverás volando. Te amo. De la misma forma que tu me apoyaste, yo estaré para ti", expresó Neymar, que compartió cancha con el joven atacante durante las eliminatorias sudamericanas y la Copa del Mundo de 2022.

El Real Madrid confirmó que el delantero sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y el menisco externo de la rodilla derecha en un partido contra el Getafe el lunes, por lo que se mantendrá alejado de los terrenos de juego al menos hasta final de la presente temporada.

Además, se perderá integrar las filas de la selección brasileña que disputará la próxima Copa del Mundo y para la cual tenía altas probabilidades de ser convocado por el italiano Carlo Ancelotti, que además fue su entrenador en el club español.

El exdelantero del PSG declaró públicamente en varias oportunidades que ve en Rodrygo a su sucesor natural para heredar el dorsal "10" de la selección.

