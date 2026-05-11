Neymar apunta al Mundial 2026: Ancelotti lo incluyó en la prelista de Brasil

Neymar está cada vez más cerca del Mundial 2026. El atacante del Santos fue incluido por Carlo Ancelotti en la prelista de 55 jugadores que pasaron el primer corte de la Selección Brasileña de cara a la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La inclusión de Neymar representa una señal importante del técnico italiano sobre sus intenciones de considerarlo para el torneo más importante del mundo, aunque la lista oficial aún no ha sido publicada de manera formal.

La última vez que Neymar vistió la camiseta de la Canarinha fue el 17 de octubre de 2023 en un partido ante Uruguay por las Eliminatorias, duelo en el que sufrió la rotura de ligamentos cruzados que lo mantuvo alejado de las canchas durante casi tres años. En lo que va de la temporada el delantero ha disputado 13 partidos entre el Brasileirao, el Torneo Paulista, la Copa de Brasil y la Copa Sudamericana, anotando seis goles y repartiendo dos asistencias en lo que ha sido un regreso progresivo a su mejor nivel con el Santos.

La prelista de Brasil también registró bajas importantes. A las ya conocidas ausencias de Rodrygo y Militao, ambos del Real Madrid con lesiones de larga duración, se sumó la de Estevao, la joven promesa de 18 años que milita en el Chelsea y que no podrá estar en el torneo. Pese a estas bajas la inclusión de Neymar en el primer corte ilusiona a los aficionados brasileños que esperan ver al crack del Santos disputar lo que podría ser su última Copa del Mundo a nivel profesional.

Un regreso muy esperado

La posible presencia de Neymar en el Mundial 2026 ha generado debate en el fútbol brasileño. Figuras como Romario han defendido públicamente su convocatoria argumentando que el atacante puede marcar la diferencia en un torneo de esta magnitud, mientras que Ancelotti había señalado previamente que solo convocaría a jugadores que estuvieran al cien por ciento de sus condiciones físicas. Su inclusión en la prelista sugiere que el técnico italiano considera que el santista está en condiciones de competir al más alto nivel en la cita mundialista que arranca el 11 de junio.

Brasil debutará en el Mundial 2026 el 15 de junio en el Grupo A y la posible presencia de Neymar en el equipo añadiría un ingrediente especial a la participación de la Canarinha en un torneo que se disputará en territorio americano por primera vez desde el Mundial de Estados Unidos 1994, precisamente el torneo en el que Brasil conquistó su cuarta estrella mundial.

La Prelista de la Selección de Brasil