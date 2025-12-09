“No puede ser que encajemos tantos goles tan temprano”, Joan García tras la victoria del Barcelona

El portero del Barcelona, Joan García, lamentó, tras la victoria frente al Eintracht Frankfurt​​ (2-1) en la sexta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de fútbol, que su equipo haya encajado tantos goles en los primeros compases de los partidos.

Ante el conjunto alemán, el Barça volvió a remontar un encuentro luego de recibir un gol en el primer tiempo, obra de Knauff; algo que, según el meta catalán, deben mejorar con vistas al futuro.

“A los porteros no nos gusta encajar goles tan tempranos. No puede ser que encajemos tantos goles tan temprano, pero no queda otra que trabajarlo y seguir mejorando”, opinó Joan García.

El portero de Sallent volvió a ser titular frente al equipo alemán, algo que ya había adelantado el técnico Hansi Flick, tras confirmarse el regreso del meta Marc-André ter Stegen, luego de más de cuatro meses de baja por lesión.

“A todo jugador le gusta sentir la confianza del entrenador. A mí no me queda otra que devolverla en el campo, haciendo lo que me pide y realizando buenas actuaciones”, dijo.

En este sentido, Joan García señaló que el retorno del alemán Ter Stegen es “bueno” por la calidad que aporta al equipo y su ascendencia en el vestuario.

“Para un portero joven como yo, poder entrenar al lado de los mejores porteros del mundo, como Szczesny y Marc, me puede ayudar muchísimo. Yo soy como una esponja e intento aprender de los mejores”, zanjó.