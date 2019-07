Nueve años del día más grande para la generación dorada de España

View this post on Instagram

Nueve años del día más especial para el fútbol español. Aquellos momentos inolvidables, aquellos recuerdos imborrables, nos sirven hoy de guía y estímulo para el futuro. Nine years since the most special day in the history of Spanish football. Those unforgettable moments, those memories that will last forever guide us and motivate us today and into the future. #CampeonesDelMundo #ElDíaDeNuestrasVidas #MemoriasDeSudáfrica #VamosEspaña ❤️💛