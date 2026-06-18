Olimpia confirma la llegada de Tim Payne, defensor de Nueva Zelanda que disputa el Mundial 2026

"Nueva Zelanda y Paraguay. Del otro lado del mundo al club más glorioso de Paraguay. ¡Bienvenido al Decano, Tim!", escribió el club asunceno en su cuenta de la red social X, al ratificar la información que medios locales habían publicado a inicios de semana.

Olimpia es el club más ganador de Paraguay y este jueves 18 de junio también anunció la contratación del atacante argentino Braian Romero. En sus vitrinas, el equipo de la capital paraguaya tiene tres títulos de la Copa Libertadores, el más reciente conquistado en el 2002.

Payne reaccionó de inmediato al anuncio y calificó su fichaje como "una gran decisión" para su familia y su carrera. "Como futbolista, siempre quieres competir al más alto nivel. Tener la oportunidad de jugar para Olimpia, el club más grande de Paraguay, es un gran desafío y no puedo esperar", dijo en un video publicado en sus redes sociales, que incluía subtítulos en español.

"Estoy listo", concluyó su mensaje en castellano.

Esta temporada, el conjunto franjeado está clasificado para los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde espera al rival que saldrá de la serie de repechaje entre el brasileño Vasco da Gama y el colombiano Deportivo Independiente Medellín.

Payne, quien días antes de la Copa del Mundo ganó millones de seguidores en redes sociales tras un reto impulsado por un influenciador, debutó el lunes en la máxima cita del fútbol durante el empate 2-2 entre Nueva Zelanda e Irán.

El lateral derecho disputó 78 minutos y cometió una falta en ese partido, en el que no protagonizó acciones destacadas en ninguna de las áreas.

Nueva Zelanda y Paraguay.



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Del otro lado del mundo, al Club más glorioso del Paraguay.



¡𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨 𝐚𝐥 𝐃𝐞𝐜𝐚𝐧𝐨, 𝐓𝐈𝐌! 💪🏻



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New Zealand and Paraguay.



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From the other side of the world, to the most glorious Club in Paraguay.



𝐖𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞… pic.twitter.com/OMEp3cpFvC — Club Olimpia (@elClubOlimpia) June 18, 2026

Tim Payne, un defensor polivalente

Nacido en Auckland en 1994, Timothy John Payne comenzó su formación en el Auckland City antes de dar el salto a Inglaterra, donde pasó por las categorías inferiores del Blackburn Rovers y llegó a disputar encuentros con el primer equipo.

Posteriormente jugó en Estados Unidos y regresó al fútbol oceánico, donde terminó por consolidarse en el Wellington Phoenix, el único club neozelandés que compite en la A-League, la máxima categoría del fútbol australiano.

"TENER LA OPORTUNIDAD DE JUGAR PARA OLIMPIA, EL CLUB MÁS GRANDE DE PARAGUAY, ES UN GRAN DESAFÍO Y NO PUEDO ESPERAR"



Tim Payne, nuevo jugador de #Olimpia pic.twitter.com/T2X7R9lQXC — Walter Estigarribia (@Estigarribiapy_) June 18, 2026

Habitual como lateral derecho, aunque también puede desempeñarse como defensa central, Payne debutó con la selección de Nueva Zelanda con apenas 18 años y, con el paso del tiempo, se convirtió en uno de los jugadores más experimentados del equipo nacional.