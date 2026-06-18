Fútbol Internacional
Olimpia confirma la llegada de Tim Payne, defensor de Nueva Zelanda que disputa el Mundial 2026
El paraguayo Club Olimpia confirmó este jueves 18 de junio el fichaje del mediático defensor Tim Payne, quien disputa el Mundial 2026 con la selección de Nueva Zelanda.
AME2275. BOGOTÁ (COLOMBIA), 18/06/2026.- Imagen difundida por el paraguayo Club Olimpia del defensor Tim Payne, que disputa la Copa del Mundo con Nueva Zelanda y que fue confirmando este jueves como nuevo jugador del equipo. EFE/ @elClubOlimpia /SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
"Nueva Zelanda y Paraguay. Del otro lado del mundo al club más glorioso de Paraguay. ¡Bienvenido al Decano, Tim!", escribió el club asunceno en su cuenta de la red social X, al ratificar la información que medios locales habían publicado a inicios de semana.
Olimpia es el club más ganador de Paraguay y este jueves 18 de junio también anunció la contratación del atacante argentino Braian Romero. En sus vitrinas, el equipo de la capital paraguaya tiene tres títulos de la Copa Libertadores, el más reciente conquistado en el 2002.
Payne reaccionó de inmediato al anuncio y calificó su fichaje como "una gran decisión" para su familia y su carrera. "Como futbolista, siempre quieres competir al más alto nivel. Tener la oportunidad de jugar para Olimpia, el club más grande de Paraguay, es un gran desafío y no puedo esperar", dijo en un video publicado en sus redes sociales, que incluía subtítulos en español.
"Estoy listo", concluyó su mensaje en castellano.
Esta temporada, el conjunto franjeado está clasificado para los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde espera al rival que saldrá de la serie de repechaje entre el brasileño Vasco da Gama y el colombiano Deportivo Independiente Medellín.
Payne, quien días antes de la Copa del Mundo ganó millones de seguidores en redes sociales tras un reto impulsado por un influenciador, debutó el lunes en la máxima cita del fútbol durante el empate 2-2 entre Nueva Zelanda e Irán.
El lateral derecho disputó 78 minutos y cometió una falta en ese partido, en el que no protagonizó acciones destacadas en ninguna de las áreas.
Tim Payne, un defensor polivalente
Nacido en Auckland en 1994, Timothy John Payne comenzó su formación en el Auckland City antes de dar el salto a Inglaterra, donde pasó por las categorías inferiores del Blackburn Rovers y llegó a disputar encuentros con el primer equipo.
Posteriormente jugó en Estados Unidos y regresó al fútbol oceánico, donde terminó por consolidarse en el Wellington Phoenix, el único club neozelandés que compite en la A-League, la máxima categoría del fútbol australiano.
Habitual como lateral derecho, aunque también puede desempeñarse como defensa central, Payne debutó con la selección de Nueva Zelanda con apenas 18 años y, con el paso del tiempo, se convirtió en uno de los jugadores más experimentados del equipo nacional.