Países Bajos: la revolución de Cruyff que cambió el futbol, pero nunca conquistó un Mundial

La leyenda de la ‘Naranja Mecánica’ comenzó a escribirse en el Mundial de 1974, cuando Países Bajos deslumbró al mundo con un fútbol vistoso y efectivo que, pese a su impacto, no logró coronarse campeón. Desde entonces, la selección neerlandesa se convirtió en el equipo que más veces ha disputado finales sin levantar el trofeo.

Aquel innovador conjunto de los años setenta, liderado en la cancha por Johan Cruyff y desde el banquillo por Rinus Michels, revolucionó el juego con el llamado ‘fútbol total’, un sistema sin posiciones fijas que marcó época.

Sin embargo, en la final disputada en Múnich 1974, Países Bajos no pudo sostener la ventaja inicial conseguida con un penal de Johan Neeskens y terminó cayendo 2-1 ante la anfitriona Alemania.

Cuatro años después, en Argentina 1978, la Oranje volvió a disputar el título, esta vez sin Cruyff. En el estadio Monumental de Buenos Aires, los neerlandeses cayeron 3-1 ante la selección local en un partido que se definió en la prórroga tras el empate en el tiempo reglamentario.

Una racha que duele

La tercera final llegó en Sudáfrica 2010. En Johannesburgo, un equipo más pragmático resistió el dominio de España, pero terminó perdiendo en el minuto 116 con el recordado gol de Andrés Iniesta.

Este particular registro de tres finales perdidas coloca a Países Bajos como el máximo exponente de selecciones que rozaron la gloria sin alcanzarla. En esa lista también figuran Checoslovaquia y Hungría, que fueron subcampeonas en dos ocasiones.

El historial lo completan Suecia y Croacia, que perdieron la única final que disputaron: los escandinavos en 1958 ante Brasil y los balcánicos en 2018 frente a Francia.

Incluso los grandes caen

El peso de las finales perdidas no es exclusivo de selecciones sin título. Alemania lidera este apartado con cuatro subcampeonatos (1966, 1982, 1986 y 2002), una muestra de que el éxito sostenido también implica convivir con derrotas dolorosas.

Argentina aparece en segundo lugar con tres finales perdidas (1930, 1990 y 2014), mientras que potencias como Brasil, Italia y Francia registran dos caídas cada una en partidos decisivos.