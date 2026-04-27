Países Bajos pierde a Xavi Simons para el Mundial 2026 por rotura de ligamentos

Xavi Simons no estará en el Mundial 2026. El mediocampista neerlandés, de 23 años, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante la victoria del Tottenham 1-0 ante Wolverhampton, este sábado, en un partido clave por la permanencia en la Premier League. El jugador salió en camilla y horas después se confirmó la lesión que lo deja fuera de la Copa del Mundo, que comenzará el 11 de junio en Norteamérica.

El propio Simons reaccionó en sus redes sociales. "Dicen que la vida es cruel y hoy se siente así. Mi temporada se ha acabado de forma abrupta y aún estoy procesándolo. Sinceramente, estoy roto. La oportunidad de representar a mi país este verano se ha ido", escribió. "Intentaré encontrar la paz en este tiempo, pero trataré de ser el mejor compañero posible. No tengo dudas de que juntos ganaremos esta batalla. Cuento los días para volver", añadió.

El Tottenham informó que será sometido a cirugía en las próximas semanas y luego iniciará su rehabilitación. La baja afecta al equipo en la recta final del torneo, con cuatro jornadas por disputarse y a dos puntos de asegurar la permanencia.

Un golpe para Países Bajos rumbo al Mundial

La ausencia de Simons obliga al técnico Ronald Koeman a replantear el mediocampo de Países Bajos para el Mundial 2026. El jugador acumulaba 34 partidos internacionales y se perfilaba como una de las piezas más importantes del esquema neerlandés por su dinamismo y capacidad ofensiva.

El combinado neerlandés debutará el 13 de junio ante Japón, en un grupo que también integran Suecia y Túnez, en la fase inicial del torneo que se disputará en Norteamérica. El cuerpo técnico deberá ajustar su planteamiento ante la baja de un futbolista que aportaba equilibrio entre defensa y ataque.

La ausencia del mediocampista representa un contratiempo en la planificación de la selección, que pierde a uno de sus jugadores más influyentes de cara a la competencia. Koeman ahora deberá buscar alternativas para suplir su rol en un momento clave de la preparación mundialista.