Panamá ratifica a Thomas Christiansen pese al Mundial sin goles: las razones de la FPF

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) confirmó este lunes 13 de julio la continuidad de Thomas Christiansen al frente de la selección nacional.

Aunque Panamá terminó su participación en el Mundial 2026 sin sumar puntos ni marcar goles, el organismo considera que el proceso iniciado en 2020 ofrece argumentos suficientes para mantener el proyecto con la mirada puesta en la Copa del Mundo de 2030.

La decisión fue anunciada mediante un comunicado oficial, en el que la FPF informó que su Comité Ejecutivo acordó extender el vínculo con el entrenador hispano-danés tras evaluar de forma "minuciosa y detallada" el trabajo realizado durante los últimos seis años.

"La FPF y su Comité Ejecutivo, después de un análisis minucioso y detallado, están convencidos de que, tras el trabajo realizado en estos años, con Thomas Christiansen la Selección Nacional continuará evolucionando", señaló la Federación.

El acuerdo contempla el inicio de una nueva etapa a partir del 1 de agosto de 2026. Además, establece mecanismos para que el próximo Comité Ejecutivo, que será elegido en diciembre, pueda revisar la continuidad del proyecto sin comprometer las finanzas de la institución.

Las estadísticas ofrecen un contexto más amplio que la tabla

Los resultados fueron contundentes: tres derrotas, ningún punto y ningún gol convertido. Sin embargo, las estadísticas oficiales de la FIFA muestran una realidad más compleja que la reflejada por la clasificación final.

Panamá cerró el torneo con 32 remates, de los cuales siete fueron entre los tres palos, además de 20 disparos dentro del área rival y 12 tiros de esquina. Su producción ofensiva generó 2.19 goles esperados (xG), pero la selección terminó el campeonato con una efectividad goleadora del 0%.

El contraste resume el principal problema del equipo durante el Mundial: fue capaz de generar aproximaciones y ocasiones, pero no encontró un futbolista capaz de transformar ese volumen de juego en goles.

Más que una carencia en la construcción ofensiva, el torneo dejó al descubierto la ausencia de un delantero con capacidad para definir en el área. Panamá llegó con frecuencia a posiciones de remate, pero careció de ese atacante "killer" que suele marcar la diferencia en los partidos cerrados y convertir oportunidades en resultados.

En defensa, el balance fue más competitivo. La selección recibió únicamente cuatro goles en tres partidos, un promedio de 1.3 anotaciones por encuentro, una cifra que refleja un comportamiento ordenado frente a rivales de alto nivel.

La apuesta de la FPF es por el proceso

La continuidad de Christiansen responde más a la evaluación del ciclo completo que al resultado de un solo torneo.

Desde su llegada en 2020, el técnico de 51 años ha dirigido 92 partidos, con un balance de 44 victorias, 21 empates y 27 derrotas.

Bajo su conducción, Panamá volvió a clasificarse para una Copa del Mundo, disputó instancias decisivas en los torneos de Concacaf y consolidó una generación que ha elevado el nivel competitivo de la selección en la región.

La Federación considera que las limitaciones observadas en el Mundial son aspectos corregibles dentro del mismo proceso, especialmente en la definición, más que problemas estructurales del funcionamiento colectivo.

@AlvaroAlvaradoC La decision @fepafut correcta, ratificar a @T9Christiansen hasta el proceso rumbo al Mundial 2023 pese a que Panama no gano ni anoto goles en el Mundial que continua este miercoles, los resultados demostraron una evolucion tecnica del seleccionado panameño,… https://t.co/qTcYNZlIf3 pic.twitter.com/Rap2KqMMWQ — Lionel Blaisdell (@LionelBlaisdell) July 14, 2026

Más estabilidad que reacción

La decisión de la FPF refleja una apuesta por la continuidad y no una reacción inmediata a la eliminación.

Las estadísticas oficiales del Mundial muestran una selección que fue capaz de generar oportunidades, pero que pagó caro su falta de contundencia frente al arco rival. Para la dirigencia panameña, esa diferencia entre el funcionamiento y los resultados constituye una base sobre la cual seguir construyendo.

El desafío para Christiansen será dar el siguiente paso: mantener la competitividad que ha mostrado Panamá en los últimos años y encontrar los futbolistas capaces de convertir ese volumen ofensivo en goles. Si el equipo logra resolver esa asignatura pendiente, llegará al próximo ciclo mundialista con una estructura consolidada y con la experiencia acumulada en el Mundial 2026.