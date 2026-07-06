Paraguay se desmarca de la senadora Amarilla y Francia anuncia acciones judiciales por ataques a Mbappé

El Gobierno de Paraguay tomó distancia de las declaraciones de la senadora Celeste Amarilla contra Kylian Mbappé, capitán de la selección de Francia, después del partido de octavos de final del Mundial 2026 entre ambas selecciones.

A través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ejecutivo paraguayo expresó que “deplora y rechaza” las expresiones de la legisladora, al considerar que son contrarias a los valores de convivencia pacífica y respeto a la dignidad humana que promueve el país.

El comunicado también subraya que Paraguay es una república democrática regida por la separación e independencia de poderes, por lo que las manifestaciones de Amarilla corresponden exclusivamente a su responsabilidad individual como integrante del Poder Legislativo.

El Gobierno agregó que esas declaraciones “de ninguna manera representan la posición del Gobierno de la República del Paraguay ni del pueblo paraguayo”.

Además, reafirmó su compromiso con la promoción de los derechos humanos, la igualdad y la lucha contra el racismo, la xenofobia, la intolerancia y toda manifestación de odio o discriminación.

El Ejecutivo paraguayo también expresó solidaridad con quienes pudieron haberse sentido afectados por las declaraciones y reiteró su respeto hacia el pueblo francés, con el que Paraguay mantiene una relación histórica de amistad, cooperación y entendimiento.

Madame Celeste Amarilla,

Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.

Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà… pic.twitter.com/EnYmgQXvPL — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 6, 2026

Francia llevará el caso a la justicia

La Federación Francesa de Fútbol también reaccionó al caso y anunció que llevará las publicaciones ante la justicia francesa, al considerar que contienen expresiones racistas contra Mbappé.

El organismo francés condenó los mensajes y expresó su apoyo al capitán de la selección, después de que el futbolista respondiera públicamente a Amarilla y señalara que la legisladora no representa a Paraguay ni a su selección.

Bruto no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escucho eran chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo Orlando Gill, yo lo hago en el senado y no pasa nada !!! https://t.co/9TAVQoGVsb — Celeste Senadora (@CelesteSenadora) July 5, 2026

COMMUNIQUÉ DE LA FFF :



Les propos racistes de la Sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla visant Kylian Mbappé sont totalement abjects et inacceptables. Comment peut-on tenir un tel discours ? Ces propos sont délictueux et condamnables. Ils doivent être poursuivis ici comme… pic.twitter.com/AMVDvfrrYD — FFF (@FFF) July 6, 2026

El origen de la polémica

La controversia comenzó tras la victoria 1-0 de Francia sobre Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026, resultado que dejó eliminada a la Albirroja.

Después del encuentro, Amarilla publicó mensajes en X contra Mbappé, en los que hizo referencias a su origen familiar e incluyó expresiones ampliamente señaladas como racistas.

Mbappé respondió con un mensaje en el que rechazó los ataques y, al mismo tiempo, separó las palabras de la senadora del desempeño de la selección paraguaya, a la que reconoció por su entrega durante el torneo.

Con los pronunciamientos del Gobierno paraguayo y de la Federación Francesa, el caso dejó de ser una polémica posterior a un partido y pasó al plano institucional y judicial.