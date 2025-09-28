Pedro ‘Dro’ Fernández, la nueva perla de la Masía que ilusiona al Barcelona

El FC Barcelona ha encontrado en Pedro ‘Dro’ Fernández a una de sus mayores promesas en los últimos años. Con apenas 17 años, el centrocampista gallego se ha convertido en el centro de atención durante la pretemporada, donde dejó destellos de su calidad y logró marcar un gol en sus primeros quince minutos con el primer equipo.

El joven futbolista, nacido el 12 de enero de 2008 en Nigrán, Galicia, combina talento técnico, visión de juego y personalidad en el campo, características que han despertado la ilusión de la afición culé, que ya ve en él a un futuro referente del mediocampo blaugrana. Su debut oficial fue este fin de semana, cuando el Barcelona enfrente a la Real Sociedad en la jornada 7 de LaLiga EA Sports 2025/26.

Fernández tiene una historia de formación ligada a la cantera. Inició su carrera en el fútbol base del Valmiñor, un club gallego conocido por haber sido la cuna de talentos como Thiago Alcántara, Rodrigo Moreno o Santi Comesaña. Su paso por esta institución sentó las bases de un estilo de juego fino y competitivo que más tarde consolidaría en la Masía.

En el verano de 2022 dio el salto al FC Barcelona, donde rápidamente llamó la atención de los técnicos de las divisiones inferiores. Su progreso fue constante y, en poco tiempo, se convirtió en un jugador habitual en las convocatorias de la Selección española sub-17, reforzando su condición de promesa a nivel internacional.

La mezcla cultural también forma parte de su identidad. Aunque nació en Galicia, Fernández tiene raíces filipinas por parte de su madre, lo que le otorga un perfil multicultural y una visión de vida distinta que también ha enriquecido su personalidad dentro y fuera del campo.

En lo futbolístico, su juego recuerda al estilo clásico del centrocampista que busca el Barcelona: inteligencia táctica, capacidad de asociación y llegada al área rival. Su gol en pretemporada solo reforzó la idea de que puede ser un recurso inmediato para el primer equipo, aunque el club pretende llevarlo con calma para asegurar su desarrollo.

La afición culé, exigente pero entusiasta con los jóvenes talentos, ya lo ha adoptado como una de las caras nuevas que generan esperanza en el proyecto deportivo. Su irrupción coincide con la búsqueda del Barcelona de reforzar su identidad a través de la cantera, un camino que ha sido clave en la historia reciente del club.

El debut de Pedro ‘Dro’ Fernández en partido oficial será una oportunidad para confirmar las sensaciones que dejó en pretemporada. Con solo 17 años, el centrocampista tiene ante sí un reto enorme: ganarse un lugar en un equipo histórico y continuar con la tradición de grandes talentos surgidos de la Masía.