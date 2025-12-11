Pep Guardiola lanza elogios al brasileño Rodrygo del Real Madrid tras el partido de Champions League

Luego del partido correspondiente a la sexta jornada de la UEFA Champions League entre el Real Madrid y el Manchester City, disputado en el estadio Santiago Bernabéu, donde el conjunto inglés se llevó una importante victoria por 2-1 frente a los merengues, el resultado agravó la crisis de rendimiento y resultados que atraviesa el equipo dirigido por Xabi Alonso.

Tras un inicio prometedor en la temporada, el cuadro español ha entrado en una preocupante mala racha que comienza a generar impaciencia entre la afición madridista.

Por su parte, el Manchester City, bajo la dirección de Pep Guardiola, mostró su habitual solidez y aprovechó las oportunidades para quedarse con el triunfo.

Tras el encuentro, Guardiola fue consultado sobre Rodrygo Goes, extremo brasileño del Real Madrid, y no escatimó elogios hacia el jugador.

—¿Qué le dije? Que qué bueno es —respondió el técnico catalán—. Este chico es un jugador de otro nivel. Me alegro de que haya vuelto de la lesión, es muy, muy bueno —añadió.

Cabe recordar que Rodrygo siempre ha sido un futbolista del agrado de Guardiola, e incluso en su momento se especuló con un posible interés del City por ficharlo.

En el partido, Rodrygo tuvo una actuación destacada por el carril derecho, mostrando insistencia y desequilibrio frente a la defensa inglesa. Además, anotó el único gol del Real Madrid, rompiendo así una larga sequía de más de 30 partidos sin marcar con la camiseta blanca.

Su tanto, aunque insuficiente para evitar la derrota, podría significar un punto de inflexión para recuperar confianza y volver a ser determinante en el ataque madridista.