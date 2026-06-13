¿Por qué salió Christian Pulisic? La explicación tras su sustitución en el Estados Unidos vs Paraguay

Christian Pulisic, el capitán estadounidense dejó su lugar a Sebastian Berhalter cuando su selección ganaba 3-0. Según explicó el propio futbolista tras el encuentro, la sustitución respondió a una medida de precaución después de recibir un golpe en la zona del gemelo izquierdo durante el primer tiempo.

“Recibí un golpe en el primer tiempo, así que espero que no sea nada. Tomamos una precaución hoy, pero confío en estar bien en los próximos días”, declaró Pulisic.

El seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, confirmó la versión del jugador. “Recibió un golpe en el gemelo y al final del primer tiempo empezó a sentir tirantez. No quisimos correr riesgos”, señaló el entrenador argentino.

Pochettino agregó que el futbolista ya había sufrido un golpe similar durante un entrenamiento previo al partido. Con una ventaja amplia en el marcador, el cuerpo técnico optó por sustituir al atacante para evitar complicaciones físicas antes de los próximos compromisos de la fase de grupos.

Hasta el momento, la selección estadounidense no ha informado de una lesión de gravedad y el jugador se mostró optimista sobre su recuperación. En el partido ante Paraguay, Pulisic tuvo participación en acciones ofensivas durante la primera mitad y colaboró en el desarrollo del juego de su equipo antes de abandonar el terreno.

Estados Unidos comenzó su participación en el Mundial con una victoria 4-1. Los goles fueron producto de un autogol de Damián Bobadilla, un doblete de Folarin Balogun y una anotación de Giovanni Reyna. Paraguay descontó por medio de Maurício.

El próximo compromiso de Estados Unidos será el 19 de junio ante Australia, a las 13.00 horas de Guatemala, en el Estadio Seattle. Posteriormente enfrentará a Turquía el 25 de junio, a las 20.00 horas de Guatemala, en el Estadios Los Ángeles.