Preocupación en Brasil: esto se sabe sobre la lesión de Neymar rumbo al Mundial 2026

El Santos confirmó este miércoles que Neymar sufre un edema en la pantorrilla derecha, aunque la lesión no pondrá en riesgo su participación con la selección de Brasil en el Mundial 2026.

La información fue revelada por Rodrigo Zogaib, coordinador del departamento médico del club brasileño, quien aseguró que el delantero llegará en buenas condiciones a la concentración de la Canarinha prevista para el próximo 27 de mayo.

“Neymar tiene una pequeña lesión en la pantorrilla, un edema, pero según nuestra planificación estará apto para incorporarse a la selección brasileña la próxima semana”, explicó Zogaib.

La noticia surge apenas dos días después de que Carlo Ancelotti sorprendiera al incluir al atacante del Santos en la lista definitiva de 26 jugadores convocados para disputar la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

El regreso de Neymar a la selección de Brasil había generado dudas debido a sus constantes problemas físicos, y a que el técnico italiano había insistido en convocar únicamente a futbolistas en plenitud de condiciones.

La lesión fue detectada después de la derrota 0-3 del Santos frente al Coritiba el pasado fin de semana. Según el reporte médico, el edema mide apenas dos milímetros y requerirá entre cinco y diez días de recuperación.

Debido a esta situación, Neymar quedó fuera de la convocatoria para el partido de Copa Sudamericana contra San Lorenzo y tampoco jugará el próximo encuentro del Brasileirao.

Sin embargo, el Santos todavía no descarta utilizar al delantero el martes de la próxima semana ante Deportivo Cuenca en el cierre de la fase de grupos de la Sudamericana, lo que serviría como prueba antes de unirse a la selección brasileña.

De acuerdo con medios brasileños, el proceso de recuperación de Neymar está siendo supervisado tanto por los médicos del Santos como por especialistas personales del jugador y profesionales de la Confederación Brasileña de Fútbol.

Brasil debutará en el Mundial 2026 con Neymar nuevamente como una de sus principales figuras, luego de haber participado anteriormente en las ediciones de 2014, 2018 y 2022.