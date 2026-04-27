PSG vs. Bayern Múnich: dónde ver la ida de las semifinales de la Champions League

El fútbol europeo tiene una cita ineludible este martes 28 de abril. El París Saint-Germain recibe al Bayern Múnich en el Parque de los Príncipes en el partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League 2025-26, en lo que se perfila como el duelo más atractivo de la fase.

El vigente campeón de la Champions enfrenta al actual campeón de la Bundesliga en un choque de gigantes que promete goles, ritmo intenso y duelos individuales de altísimo nivel en los 90 minutos del partido de ida.

Ambos equipos ya se conocen de este ciclo de Champions. En la fase de liga, el Bayern visitó París y se llevó un 2-1 gracias a una actuación estelar de Luis Díaz, quien anotó un doblete pero también fue expulsado por una patada sobre Hakimi en lo que fue una noche de emociones contrastadas para el colombiano. Ahora en semifinales el contexto es completamente diferente, con ambos equipos sabiendo que el global de los 180 minutos definirá al finalista que viajará a Budapest el 30 de mayo.

El duelo más esperado dentro del partido es el de los extremos por la izquierda. Luis Díaz, figura del Bayern y goleador clave en la eliminatoria ante el Real Madrid, se medirá ante Khvicha Kvaratskhelia, pieza fundamental del esquema de Luis Enrique en el PSG y uno de los jugadores más desequilibrantes de la competencia. Mientras tanto, el PSG contará con el vigente Balón de Oro Ousmane Dembélé como otro de sus grandes argumentos ofensivos frente a un Bayern que llega con la confianza de ser el equipo más en forma de Europa en este momento.

Los datos del partido

Fecha: Martes 28 de abril de 2026

Martes 28 de abril de 2026 Hora Guatemala: 1:00 PM

1:00 PM Estadio: Parque de los Príncipes, París, Francia

Parque de los Príncipes, París, Francia Dónde ver: Disney Plus Plan Premium y ESPN

El ganador del global de esta semifinal se medirá ante el vencedor de la serie entre Atlético de Madrid y Arsenal en la gran final del 30 de mayo en el Puskás Arena de Budapest, Hungría, en lo que promete ser una final histórica sin ninguno de los campeones tradicionales de la competencia.