Fútbol Internacional
VIDEO | “Rip The Script”: así es la campaña viral que revoluciona la previa del Mundial 2026
“QEPD El Scripto” (Que en Paz Descanse el Guion). Así se llama la nueva campaña viral para el Mundial 2026, un spot de seis minutos que satiriza los rodajes de Hollywood y ya arrasa en redes sociales.
Cristiano Ronaldo y LeBron James en una de las escenas de comercial que ha generado reacciones diversas en las redes sociales. Foto Prensa Libre: Captura de pantalla.
"Rip The Script”. Con ese mensaje publicado por Cristiano Ronaldo en todas sus redes sociales, Nike lanzó una de las campañas promocionales más comentadas rumbo a la Copa del Mundo 2026.
La producción, concebida como una sátira de los rodajes cinematográficos de Hollywood, reúne a figuras del futbol y del entretenimiento en un anuncio de seis minutos que se volvió viral pocas horas después de su estreno.
La narrativa rompe con el esquema tradicional de los anuncios épicos: la historia comienza en un plató donde un director intenta imponer un libreto rígido, el cual es destruido de inmediato por los propios jugadores. A partir de ese momento, el metraje se convierte en una sucesión de escenas aceleradas donde el instinto, la improvisación y el fútbol callejero sustituyen a las órdenes técnicas.
Cristiano Ronaldo encabeza el elenco de futbolistas que participan en la campaña, junto con Kylian Mbappé, Erling Haaland, Vinícius Júnior y Federico Valverde. La producción también cuenta con la participación de la estrella de la NBA LeBron James, en una propuesta que combina elementos del deporte y el entretenimiento.
La producción incluye además apariciones de la empresaria Kim Kardashian, el personaje de ficción Ted Lasso y otras figuras del ámbito artístico y deportivo.
La respuesta en plataformas como X, Instagram y TikTok generó numerosas interacciones. Los usuarios destacaron el ritmo de la producción y la presencia de diversos invitados, en una campaña difundida en la antesala del Mundial 2026.