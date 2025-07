¿Qué hizo Chicharito? Internautas critican al mexicano por sus comentarios en redes sociales

El pasado viernes 18 de julio, el futbolista profesional mexicano que juega como delantero en las Chivas del Guadalajara, Javier “El Chicharito” Hernández, publicó un video en sus redes sociales oficiales, en el que abiertamente se dirige a las mujeres y les dice que su género está fracasando en la sociedad actual.

“Las mujeres están erradicando la masculinidad al hacer a la sociedad hipersensible. Es mejor que encarnen su energía femenina: cuidando, nutriendo, recibiendo, multiplicando, limpiando y sosteniendo el hogar, que es el lugar más preciado para nosotros, los hombres”, aseguró el atacante de 37 años en la Primera División de México.

El exjugador del Real Madrid y del Manchester United les pidió a sus seguidoras que no le tengan miedo a ser mujeres ni a permitirse ser lideradas por un hombre que lo único que quiere es verlas felices. “Porque nosotros no conocemos el cielo sin ustedes. Responsabilizarlas de su energía también es amarlas”, agregó el futbolista mexicano.

Asimismo, el máximo goleador histórico de la selección mexicana, con 52 goles, también se dirigió directamente a los hombres y les dijo que el género está fallando por falta de compromiso. “A veces ponemos a nuestra pareja hasta lo último, no tenemos palabra y tampoco priorizamos hábitos para volvernos admirables”, afirmó Chicharito.

Chicharito pide disculpas por comentarios machistas

Luego de presuntamente comprender que a los hombres les da miedo hablar y expresar lo que verdaderamente sienten, Javier “El Chicharito” Hernández mencionó que eso se debe a que las mujeres están tratando de erradicar la masculinidad, debido a que en ciertos momentos del pasado se suprimió la energía femenina en toda la sociedad.

“Muchos estamos aquí con ganas de amarlas, cuidarlas, respetarlas y proveerles. Pero ustedes, mujeres, tienen que aprender a recibir y a honrar la masculinidad. A veces la verdad puede doler al instante, pero eso es crecer. Aceptemos la realidad y cambiemos lo suficiente para crear la humanidad que siempre hemos buscado”, concluyó Javier.

Sin embargo, sus declaraciones fueron duramente criticadas en las redes sociales, al punto de ser condenadas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; su equipo, las Chivas del Guadalajara; la Federación Mexicana de Futbol; y la marca que patrocina a Hernández, Puma, la cual decidió multar al exdelantero del Bayer Leverkusen.

Ante esta situación, Chicharito optó por utilizar su cuenta de Instagram para pedir disculpas por los comentarios machistas que expresó en su publicación de TikTok, considerando que el mexicano ha usado, en reiteradas ocasiones, las plataformas para promover estereotipos de género y decir que las mujeres acaban con la masculinidad.

“Agradezco de corazón a todos los que me han apoyado, a quienes, con respeto, me han compartido sus perspectivas y me exigen ser una mejor persona. Lamento profundamente cualquier confusión o malestar que mis palabras hayan causado; nunca fue mi intención herir o dividir”, argumentó Chicharito Hernández en redes sociales.

La disculpa del futbolista mexicano generó polémica, ya que muchos internautas consideran que realmente no le pidió disculpas a nadie, sino que únicamente lamentó que se malinterpretara su opinión sobre la situación. Otros usuarios, en cambio, creen que Javier se disculpó por haber recibido multas por parte de los patrocinadores.