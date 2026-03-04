¿Qué partidos se perderán Balde y Koundé con el Barcelona tras sus lesiones?

El FC Barcelona sumó dos nuevas bajas sensibles en su línea defensiva tras el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey disputado el martes contra el Atlético de Madrid. Alejandro Balde y Jules Koundé, ambos titulares habituales en el esquema azulgrana, sufrieron lesiones musculares en el bíceps femoral que los mantendrán alejados de los terrenos de juego durante aproximadamente un mes.

Según informó el club catalán, Balde padece una lesión en el bíceps femoral distal de la pierna izquierda, dolencia confirmada tras las pruebas médicas realizadas el miércoles. El lateral zurdo estará fuera de competencia alrededor de cuatro semanas, lo que afecta al Barcelona en un momento clave de la temporada.

Por su parte, Koundé presenta una lesión en el tercio medio del bíceps femoral izquierdo, con un tiempo de recuperación estimado entre cuatro y cinco semanas. El francés, que ha sido utilizado en múltiples posiciones por el cuerpo técnico, también queda descartado para varios compromisos del calendario.

Estas ausencias se suman a la lista de lesionados del conjunto azulgrana, donde figuran Frenkie de Jong, Pablo Páez Gavira, “Gavi”, y Andreas Christensen, lo que complica la planificación del cuerpo técnico en una fase crítica de las competiciones.

Con estos contratiempos, Balde y Koundé se perderán al menos cinco encuentros, entre ellos los duelos de LaLiga contra el Athletic Club, Sevilla y Rayo Vallecano, además de la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Newcastle.

La única noticia positiva para los culés es la posible recuperación de Robert Lewandowski, quien se perdió el duelo copero tras sufrir una fractura orbital en el ojo izquierdo durante el partido contra el Villarreal. El delantero polaco avanza favorablemente y podría estar disponible para la visita a San Mamés, un escenario históricamente complicado para el Barcelona.

Con el equipo afectado por lesiones en varias líneas y un calendario exigente por delante, la profundidad de la plantilla será puesta a prueba en las próximas semanas.