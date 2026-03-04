¿Qué partidos se perderán Balde y Koundé con el Barcelona tras sus lesiones?

Fútbol Internacional

¿Qué partidos se perderán Balde y Koundé con el Barcelona tras sus lesiones?

El FC Barcelona atraviesa un nuevo golpe en plena recta decisiva de la temporada: Alejandro Balde y Jules Koundé estarán alrededor de un mes fuera por lesiones musculares.

Herberth Marroquín

|

time-clock

Balde y Koundé presentan lesión en el Barcelona. (Foto Prensa Libre: EFE).

Balde y Koundé presentan lesión en el Barcelona. (Foto Prensa Libre: EFE).

El FC Barcelona sumó dos nuevas bajas sensibles en su línea defensiva tras el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey disputado el martes contra el Atlético de Madrid. Alejandro Balde y Jules Koundé, ambos titulares habituales en el esquema azulgrana, sufrieron lesiones musculares en el bíceps femoral que los mantendrán alejados de los terrenos de juego durante aproximadamente un mes.

Según informó el club catalán, Balde padece una lesión en el bíceps femoral distal de la pierna izquierda, dolencia confirmada tras las pruebas médicas realizadas el miércoles. El lateral zurdo estará fuera de competencia alrededor de cuatro semanas, lo que afecta al Barcelona en un momento clave de la temporada.

Por su parte, Koundé presenta una lesión en el tercio medio del bíceps femoral izquierdo, con un tiempo de recuperación estimado entre cuatro y cinco semanas. El francés, que ha sido utilizado en múltiples posiciones por el cuerpo técnico, también queda descartado para varios compromisos del calendario.

Estas ausencias se suman a la lista de lesionados del conjunto azulgrana, donde figuran Frenkie de Jong, Pablo Páez Gavira, “Gavi”, y Andreas Christensen, lo que complica la planificación del cuerpo técnico en una fase crítica de las competiciones.

LECTURAS RELACIONADAS

Mundial 2026: FIFA revela el póster oficial a 100 días del arranque, un collage que une a Canadá, EE. UU. y México

chevron-right
AME8650. BRASILIA (BRASIL), 26/02/2026.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sostiene el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA junto a varios exjugadores brasileños durante una ceremonia este jueves, en Brasilia (Brasil). Antes de acercarse al atril para entonar su discurso, Lula recibió el trofeo dorado de manos de Cafú, el último capitán brasileño en alzar la copa, siguiendo con el protocolo de la FIFA, que establece que el galardón de oro macizo solo puede ser tocado por jefes de Estado y consagrados campeones del mundo EFE/ Andre Borges

A cien días del Mundial 2026: todo lo que debes saber rumbo a la Copa del Mundo más grande de la historia

chevron-right

Con estos contratiempos, Balde y Koundé se perderán al menos cinco encuentros, entre ellos los duelos de LaLiga contra el Athletic Club, Sevilla y Rayo Vallecano, además de la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Newcastle.

La única noticia positiva para los culés es la posible recuperación de Robert Lewandowski, quien se perdió el duelo copero tras sufrir una fractura orbital en el ojo izquierdo durante el partido contra el Villarreal. El delantero polaco avanza favorablemente y podría estar disponible para la visita a San Mamés, un escenario históricamente complicado para el Barcelona.

Con el equipo afectado por lesiones en varias líneas y un calendario exigente por delante, la profundidad de la plantilla será puesta a prueba en las próximas semanas.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Herberth Marroquín

Lee más artículos de Herberth Marroquín

ARCHIVADO EN:

Balde Barcelona FC Futbol Internacional Kounde 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS