¿Quién es Aitana Bonmatí? Ganadora de tres balones de oro de manera consecutiva

La gala del Balón de Oro 2025, organizada por la revista France Football en el Théâtre du Châtelet de París, fue testigo de una noche histórica, donde la centrocampista española Aitana Bonmatí, de 27 años, se coronó como la mejor futbolista del planeta por tercer año consecutivo, algo histórico en el fútbol femenil.

Recibió el galardón de mano de la leyenda del Barcelona y España Andrés Iniesta, campeón del mundo en Sudáfrica 2010.

Bonmatí se une así a un grupo selecto de futbolistas que han ganado tres Balones de Oro consecutivos, como el francés Michel Platini y el argentino Lionel Messi.

Por su parte, el neerlandés Johan Cruyff, otro ícono del fútbol total, estuvo cerca de lograrlo, pero fue superado por Franz Beckenbauer en 1967, por lo que no pudo lograr los 3 de manera consecutiva.

Trayectoria de la tres veces Balón de Oro

Aitana Bonmatí porta el dorsal 14 en el FC Barcelona, número que usó el mítico Johan Cruyff en su etapa como jugador del club. Su carrera comenzó en el filial azulgrana, donde fue pieza clave para ganar la Liga de Segunda División en la temporada 2015-2016.

Ese mismo año debutó con el primer equipo y, desde entonces, ha sido protagonista de una era dorada tanto en el club como en la selección nacional de España.

Con el Barcelona, ha conquistado:

6 Ligas Femeninas

7 Copas de la Reina

5 Supercopas de España

3 UEFA Women's Champions League

Con la selección española, ha ganado:

1 Copa Mundial de la FIFA (2023)

1 UEFA Women's Nations League

En el plano individual, su palmarés incluye:

3 Balones de Oro (2023, 2024, 2025)

2 premios The Best de la FIFA

1 Jugadora de la temporada en la UEFA Women's Champions League