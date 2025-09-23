¿Quién fue el ganador del Balón de Oro 2025? Todos los detalles de la ceremonia en París

El francés Ousmane Dembélé gano el Balón de Oro en una noche histórica en París, este lunes se celebró la esperada gala del Balón de Oro en el majestuoso Théâtre du Châtelet de París, donde se reconoció al mejor futbolista del mundo.

El gran protagonista de la noche fue el jugador del PSG, Ousmane Dembélé, quien se alzó con el prestigioso galardón.

En una ceremonia marcada por la expectativa, tanto Dembélé como el joven español Lamine Yamal eran los principales favoritos. Sin embargo, fue el atacante del París Saint-Germain quien terminó imponiéndose gracias a una temporada extraordinaria, en la que fue pieza clave para que su equipo conquistara el triplete y quedara a un paso de ganar el primer Mundial de Clubes disputado en Norteamérica.

Sus actuaciones decisivas en momentos clave de la campaña fueron determinantes para superar al talentoso jugador del FC Barcelona Lamine Yamal.

Con este logro, Dembélé le otorga a Francia su octavo Balón de Oro, sumándose a una lista histórica que incluye a:

Raymond Kopa (1958),

Michel Platini (1983, 1984, 1985),

Jean-Pierre Papin (1991),

Zinedine Zidane (1998),

Karim Benzema (2022).

Pero no solo el fútbol masculino brilló en la gala. En la rama femenina, la española Aitana Bonmatí hizo historia al ganar el premio a la mejor jugadora del mundo por tercer año consecutivo, consolidándose como una leyenda del balompié femenino.

🏆 2025

🏆 2024

🏆 2023 pic.twitter.com/bTAfwiU7xA — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) September 23, 2025

Finalmente, también en la Gala se otorgaron varios reconocimientos destacados en el mundo del fútbol. El Trofeo Johan Cruyff, que premia al mejor entrenador y entrenadora del año, fue concedido a Luis Enrique y Sarina Wiegman por su brillante labor al frente de sus respectivos equipos.

El Trofeo Gerd Müller, destinado a los mejores delanteros, fue para el sueco Viktor Gyökeres en la categoría masculina y para la polaca Ewa Pajor en la femenina.

El Trofeo Raymond Kopa, que distingue al mejor jugador joven, fue otorgado a Lamine Yamal en la rama masculina y a Viky López en la femenina.

En cuanto al Trofeo Lev Yashin, que premia al mejor portero, los galardonados fueron el italiano Gianluigi Donnarumma y la inglesa Hannah Hampton, por sus actuaciones decisivas bajo los tres palos.

El Premio Sócrates, que reconoce iniciativas sociales y solidarias, fue entregado a la Fundación Xana y finalmente, los premios al mejor equipo masculino y femenino fueron para el Paris Saint-Germain y el Arsenal.