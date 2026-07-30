Quién es Carlos Espí, el delantero que el Real Madrid fichó tras vender a Gonzalo García

El Real Madrid oficializó este jueves el fichaje del delantero español Carlos Espí, quien firmó contrato hasta el 30 de junio de 2031 tras llegar a un acuerdo con el Levante.

Su incorporación se produjo el mismo día en que el club blanco confirmó la salida de Gonzalo García al Fulham.

Aunque el Real Madrid no vinculó ambas operaciones, la llegada de un delantero centro español de 21 años refuerza esa posición en la plantilla y mantiene la apuesta por futbolistas jóvenes con proyección.

De revelación del Levante al Santiago Bernabéu

Carlos Espí llega al Real Madrid después de una rápida progresión en el fútbol español.

El delantero se incorporó al Levante en 2022 para reforzar al Juvenil A y debutó con el primer equipo en febrero de 2024. Un año después fue uno de los protagonistas del ascenso del conjunto valenciano a LaLiga.

En la temporada pasada disputó 25 partidos de Liga, anotó 11 goles y terminó como máximo goleador del Levante. Su rendimiento le valió el reconocimiento como mejor jugador sub-23 de la competición, distinción que despertó el interés de varios clubes europeos.

Internacional con las selecciones españolas sub-19 y sub-20, deja el Levante tras disputar 66 partidos oficiales y marcar 20 goles con el primer equipo.

Un traspaso histórico para el Levante

La operación también representa un hito para el club valenciano.

El Levante calificó el traspaso como la mayor venta de un futbolista formado en su cantera, al destacar la proyección alcanzada por el delantero desde su llegada a la entidad en 2022.

Aunque ninguno de los dos clubes hizo oficial el monto de la transferencia, medios españoles señalan que el Real Madrid pagó alrededor de 25 millones de euros, correspondientes a la cláusula de rescisión del atacante.

💙❤️ Gracias por cada esfuerzo, por tu compromiso y por la ilusión con la que has defendido este escudo desde el primer día.



🙂 Nos sentimos muy orgullosos de haberte acompañado en tu crecimiento y de verte cumplir un nuevo reto profesional.



🐸 La familia granota te desea… pic.twitter.com/FHzYIXxs1B — Levante UD (@LevanteUD) July 30, 2026

Un delantero que amplía las opciones ofensivas

Con 1.94 metros de estatura, Carlos Espí destaca por su juego aéreo, su capacidad para fijar centrales y su presencia dentro del área, características que amplían las alternativas ofensivas del Real Madrid.

Su incorporación también responde a la política del club de reforzar la plantilla con futbolistas jóvenes de alto potencial y recorrido internacional.

Con contrato hasta 2031, Espí afrontará su primera experiencia en uno de los clubes más exigentes del fútbol europeo. Llega al Santiago Bernabéu después de convertirse en el máximo goleador del Levante y en el mejor jugador sub-23 de la pasada Liga, credenciales que explican por qué el Real Madrid apostó por su incorporación.