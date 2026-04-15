Raphinha se disculpa por sus gestos a la afición del Atlético: “Era un momento de tensión”

El delantero del Barcelona Raphael Dias 'Raphinha' se ha disculpado este miércoles en las redes sociales por los gestos que dirigió al público del Riyadh Air Metropolitano tras la eliminación del conjunto azulgrana en los cuartos de final de la Liga de Campeones frente al Atlético de Madrid.

"Pido disculpas por mi gesto, el cual no se corresponde con mis valores ni mi carácter. Fue un acto cometido en un momento de tensión, en respuesta a un aficionado que me estaba faltando al respeto", ha justificado el brasileño en Instagram.

Los hechos sucedieron tras el pitido final, cuando Raphinha, que no jugó por lesión pero se unió entonces a sus compañeros sobre el césped, dirigió unas señas a la grada que daban a entender que el conjunto rojiblanco sería eliminado en la próxima ronda.

Asimismo, el delantero brasileño ha publicado otro mensaje dirigido a la afición del Barcelona, en el que asegura que haber presenciado la eliminación desde la banda supone "uno de los sentimientos más difíciles" de su carera por no haber podido estar "dentro del campo luchando" con sus compañeros.

"Estar fuera, impedido de hacer lo que más amo, duele de una forma que es difícil de explicar. He sufrido cada minuto como si estuviera ahí dentro, con la constante ganas de correr, ayudar y darlo todo por este equipo. Siento un orgullo enorme por cada uno de mis compañeros por lo que hicieron hasta el final", ha escrito.

Con todo, el delantero ha expresado su confianza en los éxitos futuros del equipo: "Ahora es momento de recuperar el cuerpo, pero el alma ya está enfocada en volver. Más fuerte, más preparado y con aún más ganas de ayudar a este club. Porque esto no acaba aquí. Vamos a levantar la cabeza y volver a luchar juntos. Porque somos el FC Barcelona".