Real Madrid cede el liderato al Barcelona, tras un duro empate 1-1 en Girona

El Real Madrid no pudo pasar del empate 1-1 en su visita a Montilivi, resultado que llega en un momento clave de la temporada y que termina moviendo la parte alta de la clasificación. El conjunto blanco se encontró con un Girona competitivo, intenso y sólido, que supo cerrar espacios y complicar cada intento ofensivo del equipo dirigido por Xabi Alonso.

El encuentro inició con un dominio territorial del Real Madrid, que intentó imponer su ritmo desde los primeros minutos. Sin embargo, Girona mostró orden defensivo y una presión inteligente que dificultó la elaboración del rival. Cada salida del conjunto local parecía diseñada para incomodar, mantener lejos a los merengues y obligarlos a buscar alternativas menos cómodas.

La recompensa para el Girona llegó al filo del descanso. Azzedine Ounahi abrió el marcador al minuto 45 tras una jugada que tomó mal parada a la defensa visitante. El gol cayó en un momento decisivo, justo antes del entretiempo, y obligó al Real Madrid a replantear por completo su postura para la segunda parte.

En el complemento, el Real Madrid aumentó la intensidad y adelantó líneas con el objetivo de encontrar el empate lo más rápido posible. Las llegadas comenzaron a acumularse, pero el cuadro local se mantuvo firme, cerrando espacios y defendiendo con orden frente a la insistencia blanca.

El empate finalmente llegó al minuto 67, cuando Kylian Mbappé convirtió desde el punto penal. El francés asumió la responsabilidad con calma y colocó el 1-1 que devolvía esperanza al equipo madrileño en su búsqueda por remontar el marcador en Montilivi.

Tras la anotación, el Real Madrid mantuvo el control absoluto del partido. La posesión, las aproximaciones y los intentos por romper las líneas rivales se multiplicaron, pero el Girona resistió con disciplina. Los minutos avanzaron y, pese a la insistencia visitante, la portería local no volvió a abrirse.

El tramo final fue un ejercicio de resistencia para el Girona y de frustración para el Real Madrid, que no encontró soluciones efectivas en el último tercio del campo. Las variantes tampoco lograron cambiar el guion, y el encuentro terminó dejando la sensación de que a los blancos les faltó contundencia en los momentos clave.

Con este empate en la jornada 14, el Real Madrid cae al segundo lugar de la tabla con 33 puntos. El Barcelona, beneficiado por el tropiezo de su máximo rival, asciende al liderato con 34 unidades. La lucha por la cima toma un nuevo rumbo y deja al equipo merengue con la obligación de recuperar terreno en las próximas jornadas.