Real Madrid condena los ataques racistas de la senadora Celeste Amarilla y respalda a Kylian Mbappé

El caso de los mensajes racistas contra Kylian Mbappé continúa sumando repercusiones internacionales. Este 7 de julio, el Real Madrid expresó en un comunicado oficial su respaldo al delantero francés y condenó las publicaciones realizadas por la senadora paraguaya Celeste Amarilla tras el partido entre Francia y Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026.

Con la postura del conjunto blanco, la controversia deja de involucrar únicamente a la Federación Francesa de Fútbol, al Gobierno de Paraguay y a las autoridades francesas, para incorporar también al club propietario de los derechos federativos del futbolista, que asumió una defensa pública de una de sus principales figuras.

En el comunicado difundido por sus canales oficiales, el Real Madrid manifestó "su más rotundo rechazo a las lamentables manifestaciones racistas y xenófobas" dirigidas contra Mbappé.

La institución también cuestionó que ese tipo de expresiones provinieran de una representante pública, al considerar que son "impropias de una representante política" y contrarias a los valores que deben promover quienes ejercen cargos de elección popular.

Mbappé, un referente para millones

El club madrileño también fundamentó su posición en el impacto social que tiene el futbolista más allá del terreno de juego.

"Kylian Mbappé es un referente para millones de personas, especialmente para los niños y niñas de todo el mundo", señaló la entidad, al advertir que normalizar este tipo de ataques afecta la convivencia y transmite un mensaje contrario a los principios que promueve el deporte.

El comunicado concluye reafirmando el compromiso del Real Madrid con la lucha contra el racismo, la xenofobia y cualquier forma de violencia o discriminación, al sostener que "estos comportamientos que incitan al odio no deben tener cabida en la sociedad".

Comunicado Oficial. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 7, 2026

ATENCIÓN: Comunicado oficial del Real Madrid sobre las declaraciones de la Senadora Celeste Amarilla contra Kylian Mbappé. @rockandpop955 @nanduti #LaGranJugadaMundial pic.twitter.com/MWjixTc1ho — Bruno Pont (@BrunoPont) July 7, 2026

El caso sigue creciendo

La controversia comenzó después de la victoria de Francia sobre Paraguay en los octavos de final, cuando Amarilla publicó varios mensajes ofensivos contra Mbappé en la red social X.

Las publicaciones provocaron la respuesta del capitán francés, quien calificó a la legisladora como una mujer "despreciable e indigna de su cargo" y aclaró que sus comentarios no representaban al pueblo paraguayo.

Desde entonces, la Federación Francesa de Fútbol anunció acciones legales ante la Fiscalía de París; el Gobierno de Paraguay rechazó oficialmente las declaraciones de la senadora y aclaró que correspondían exclusivamente a una posición personal; organismos internacionales también condenaron los mensajes, mientras que la propia Amarilla reconoció que sus expresiones tuvieron un contenido racista, aunque intentó justificarlas por la frustración tras la eliminación de la Albirroja.

🇵🇾🇫🇷 | MUNDIAL 2026: Celeste Amarilla tras la controversia por sus declaraciones sobre Kylian Mbappé: “Vengo de una generación donde llamar a alguien ‘pequeño mierda negro’ era común.



Cuidado con los paraguayos. Metimos a Dinho tras las rejas por corrupción.



No me subestimes,… pic.twitter.com/O2EmtoCAix — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 7, 2026

Un caso que trasciende el Mundial

La incorporación del Real Madrid al debate confirma que el episodio ya supera el ámbito de una polémica surgida durante la Copa del Mundo.

Lo que comenzó como una reacción tras un partido de octavos de final involucra ahora a una federación nacional, dos gobiernos, organismos internacionales, la justicia francesa y al club más laureado de Europa, en un caso que sigue acumulando repercusiones deportivas e institucionales mientras Mbappé se prepara para disputar los cuartos de final del Mundial con la selección francesa.