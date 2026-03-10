Real Madrid, diezmado, invoca otra noche mágica de Champions en el Bernabéu ante el poderoso Manchester City

El Real Madrid, sin Kylian Mbappé y con siete bajas, invoca el ambiente de las noches mágicas de competición europea en el Santiago Bernabéu. El equipo blanco recurre a la mística con la que convirtió en realidad lo que parecía imposible ante el Manchester City en el pasado y busca una proeza antes de la visita al Etihad y de la revancha que desea el conjunto de Pep Guardiola.

Sin Mbappé ni Rodrygo, autores de goles que dieron forma a eliminaciones dolorosas para el City en el Santiago Bernabéu. También sin Jude Bellingham, Éder Militao o Álvaro Carreras, todos titulares. A ellos se suman Dani Ceballos y David Alaba para completar una amplia lista de bajas. Algunos jugadores, como Antonio Rüdiger y Raúl Asencio, llegan al límite físico y deberán forzar por la falta de efectivos. El panorama es complejo, pero se trata del Real Madrid y de su competición, la Liga de Campeones.

Se trata del clásico moderno del fútbol europeo. Un enfrentamiento que se repite por quinta edición consecutiva en la Champions League y que ya suma diez duelos en apenas cuatro años. De estos enfrentamientos han surgido innumerables historias marcadas por la tensión competitiva. La afición del Santiago Bernabéu aún recuerda los dos goles en los últimos segundos de Rodrygo, cuando el Real Madrid parecía eliminado ante el City más temible, o el ejercicio de resistencia en el Etihad culminado con una tanda de penaltis protagonizada por defensas.

El equipo buscará una nueva hazaña con Álvaro Arbeloa en el banquillo, después de caer, aún con Xabi Alonso, en el cruce que ambos equipos disputaron en la primera fase. El Real Madrid afronta el desafío sin Mbappé y con numerosas bajas defensivas, en un contexto en el que recientemente se ha sentido inferior ante rivales ingleses. Así ocurrió en Anfield esta temporada y también en el doble enfrentamiento ante el Arsenal que derivó en su última eliminación europea.

Esa inferioridad reciente frente a clubes ingleses —cuatro derrotas consecutivas— es un aspecto que el conjunto blanco intenta revertir a base de orgullo, mientras busca encontrar un estilo de juego que vuelva a ilusionar al madridismo.

Lo que en la edición pasada se consideraba una final anticipada, en esta ocasión corresponde a los octavos de final. El Real Madrid vuelve a pagar el peaje de una fase previa tras una irregular fase de liga en el nuevo formato de la Liga de Campeones, en la que cayó en Da Luz ante el Benfica.

Tras superar a José Mourinho —maestro de Arbeloa—, ahora llega el duelo frente a Pep Guardiola. Como jugador del Real Madrid y técnico del Barcelona, ambos protagonizaron numerosos capítulos en una intensa rivalidad marcada por los clásicos. Ahora, en el partido de ida, Arbeloa tendrá poco margen para sorprender tácticamente ante uno de los mejores entrenadores del mundo.

Las bajas dejan pocas alternativas. La duda está entre Asencio y Dean Huijsen, a quien el Bernabéu le ha pesado en sus últimas actuaciones. También entre Ferland Mendy y Fran García, con un inesperado favoritismo para el francés, que tras pocas apariciones en una temporada marcada por problemas musculares mostró solidez en Balaídos ante el Celta y podría disputar dos partidos consecutivos después de varios meses.

Otra incógnita se encuentra entre Eduardo Camavinga, que regresa tras superar una infección bucal, y la revelación madridista del momento, Thiago Pitarch. En ataque, la decisión estará entre apostar por un ‘9’ puro como Gonzalo o priorizar la movilidad ofensiva con Brahim Díaz.

El Manchester City vive un momento agridulce. Por un lado, su temporada es más positiva que la anterior y el equipo sigue con vida en todas las competiciones. Sin embargo, la reciente derrota frente al Nottingham Forest ha debilitado sus aspiraciones en la Premier League y ha evidenciado algunas de sus debilidades, especialmente en las transiciones defensivas y en las jugadas a balón parado.

El equipo de Guardiola también depende en gran medida de los goles de Erling Haaland y Antoine Semenyo. La presencia del delantero noruego generaba dudas debido a molestias físicas recientes, pero este martes participó en el último entrenamiento del City antes de viajar a Madrid.

Autor de 29 goles esta temporada, Haaland no marcó en sus tres primeros enfrentamientos contra el Real Madrid, aunque suma tres tantos en sus últimos dos duelos ante el conjunto blanco.

Guardiola criticó la programación del partido de la FA Cup contra el Newcastle el pasado sábado, aunque finalmente el experimento le salió bien. Dio descanso a nueve titulares —solo iniciaron Nico O'Reilly y Matheus Nunes— y el equipo avanzó a los cuartos de final.

El técnico español tiene un once bastante definido. La defensa estaría compuesta por Rúben Dias y Marc Guéhi como centrales, Nunes en el lateral derecho y Ait-Nouri en el izquierdo, aunque este último podría alternar con O'Reilly si Guardiola decide reforzar el centro del campo.

En el mediocampo podrían aparecer Rodrigo Hernández y Bernardo Silva, acompañados por O'Reilly. En ataque, Haaland liderará la ofensiva, respaldado por la creatividad de Rayan Cherki, el desborde de Jeremy Doku y la potencia de Antoine Semenyo, quien desde su llegada en enero ha marcado siete goles.

Este Manchester City, aunque aún lejos de su mejor versión, no es el mismo que visitó el Bernabéu la temporada pasada y encajó un hat trick de Mbappé. Guardiola ha reconstruido el equipo con una inversión cercana a los 500 millones desde enero de 2025 y ahora busca un punto de inflexión en su visita a Madrid y una nueva oportunidad de revancha.