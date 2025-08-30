Real Madrid derrota 2-1 al Mallorca y sigue con paso perfecto en LaLiga

El Real Madrid sumó su tercera victoria consecutiva en el inicio de LaLiga 2025 tras imponerse 2-1 al Mallorca en el estadio Santiago Bernabéu. Los dirigidos por Xabi Alonso debieron remar contra la corriente después de un inicio complicado, pero las anotaciones de Arda Güler y Vinícius Júnior le dieron los tres puntos para seguir como líderes con puntaje perfecto.

El encuentro comenzó con mucha intensidad por parte de los merengues. Apenas a los 7 minutos, Kylian Mbappé parecía abrir el marcador, sin embargo, tras la revisión del VAR, el tanto fue anulado por fuera de juego. Esa jugada fue un aviso del poder ofensivo de los locales, pero también dejó claro que la tecnología sería protagonista en la tarde madrileña.

La sorpresa llegó al minuto 18, cuando Vedat Muriqi aprovechó un tiro de esquina y con un potente cabezazo adelantó al Mallorca. El gol silenció momentáneamente al Bernabéu y obligó al Real Madrid a acelerar sus transiciones ofensivas para buscar el empate lo antes posible.

El esfuerzo dio frutos en el minuto 37, cuando Arda Güler culminó una jugada preparada con un remate certero para poner el 1-1. Apenas un minuto más tarde, Vinícius Júnior se inventó una gran jugada individual dentro del área y firmó el 2-1 con un disparo cruzado que hizo estallar al público.

Antes del descanso, el Real Madrid volvió a marcar, pero otra vez el VAR anuló la acción por posición adelantada. Así, el primer tiempo terminó con ventaja para los blancos, aunque con la sensación de que el marcador pudo ser más amplio.

En la segunda mitad, el conjunto merengue mantuvo el dominio del juego, aunque Mallorca encontró espacios en contragolpes que complicaron a la defensa local. Lunin tuvo intervenciones importantes para evitar la igualdad, en un tramo del partido donde el conjunto visitante buscó sorprender con balones largos.

El VAR volvió a intervenir en el minuto 65, cuando Arda Güler celebraba su segundo gol de la tarde tras una combinación con Mastantuono. No obstante, la repetición mostró un contacto con la mano del turco antes de definir, lo que invalidó la jugada. Fue la tercera ocasión en la que el videoarbitraje incidía directamente en el marcador.

Finalmente, el Real Madrid resistió los intentos del Mallorca y aseguró un triunfo clave para seguir con paso perfecto en LaLiga. Con nueve puntos en tres jornadas, el equipo de Ancelotti confirma su solidez en el arranque de temporada, mientras que el conjunto balear continúa sin conocer la victoria en el torneo.