Real Madrid vs. Juventus, sigue el en vivo del tercer encuentro de los blancos en la Champions

Fútbol Internacional

Real Madrid vs. Juventus, sigue el en vivo del tercer encuentro de los blancos en la Champions

El Real Madrid recibe este miércoles 22 de octubre a la Juventus de Turín por la tercera fecha de la Champions League 2025-2026.

Herberth Marroquín

|

time-clock

Este miércoles 23 de octubre, el Real Madrid recibirá a la Juventus por la tercera jornada de la Liga de Campeones 2025-2026.
El conjunto dirigido por Xabi Alonso llega con gran confianza, tras haber sumado seis puntos en sus dos primeros compromisos cuando venció en su debut al Marsella y en la segunda jornada goleo al Kairat Almaty.

Los merengues buscarán su tercer triunfo consecutivo, liderados por Kylian Mbappé, quien ha marcado cinco goles en apenas dos encuentros.

Por su parte, la escuadra italiana afronta este duelo después de cosechar dos empates en sus primeras presentaciones frente al Borussia Dortmund y el Villarreal.

La Juventus intentará sumar su primera victoria en el torneo para mantenerse en la pelea por la clasificación.

LECTURAS RELACIONADAS

Mbappé suma cinco anotaciones en la presente edición de la Liga de Campeones. (Foto Prensa Libre: AFP).

Real Madrid vs. Juventus: Hora y dónde ver a los merengues en el encuentro por la tercera fecha de la Champions

chevron-right
LEVERKUSEN (Germany), 21/10/2025.- Ousmane Dembele of PSG (L) celebrates with Bradley Barcola of PSG (R) after scoring the 2-6 in action during the UEFA Champions League league phase match between Bayer 04 Leverkusen and Paris Saint-Germain, in Leverkusen, Germany, 21 October 2025. (Liga de Campeones, Alemania) EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF

Así marcha la tabla de posiciones de la Champions tras las goleadas del Barcelona, PSG y Arsenal

chevron-right

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Herberth Marroquín

Lee más artículos de Herberth Marroquín

ARCHIVADO EN:

Champions League Datafactory Futbol Internacional Juventus Real Madrid 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS