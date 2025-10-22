Real Madrid vs. Juventus, sigue el en vivo del tercer encuentro de los blancos en la Champions

Este miércoles 23 de octubre, el Real Madrid recibirá a la Juventus por la tercera jornada de la Liga de Campeones 2025-2026.

El conjunto dirigido por Xabi Alonso llega con gran confianza, tras haber sumado seis puntos en sus dos primeros compromisos cuando venció en su debut al Marsella y en la segunda jornada goleo al Kairat Almaty.

Los merengues buscarán su tercer triunfo consecutivo, liderados por Kylian Mbappé, quien ha marcado cinco goles en apenas dos encuentros.

Por su parte, la escuadra italiana afronta este duelo después de cosechar dos empates en sus primeras presentaciones frente al Borussia Dortmund y el Villarreal.

La Juventus intentará sumar su primera victoria en el torneo para mantenerse en la pelea por la clasificación.