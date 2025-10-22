Real Madrid vs. Juventus: Hora y dónde ver a los merengues en el encuentro por la tercera fecha de la Champions

El Real Madrid se mide este miércoles 22 de octubre, por la tercera jornada de la Liga de Campeones, cuando reciba a la Juventus en el estadio Santiago Bernabéu.

El cuadro de las quince Copas de Europa llega con puntuación perfecta luego de dos jornadas: en su debut venció 2-1 al Marsella y, en su segundo duelo, derrotó al Kairat Almaty de Azerbaiyán, en un partido en el que el astro francés Kylian Mbappé anotó un triplete, con el que llegó a cinco goles en el certamen.

Por su parte, los bianconeros no han tenido el mejor arranque: en dos jornadas suman dos puntos, producto de dos empates. En la primera jornada igualaron 4-4 frente al Dortmund, en Italia, y en la segunda empataron en España frente al Villarreal.

Para este encuentro, los dirigidos por Xabi Alonso buscarán mantener su puntuación perfecta y comenzar a asegurar el pase a los octavos de final. Este será el primero de tres grandes duelos que esperan a los españoles: en la cuarta jornada visitarán Anfield para enfrentarse al Liverpool, y en la quinta recibirán al Manchester City de Guardiola.

Por su parte, la Vecchia Signora intentará dar la sorpresa en el recinto madridista y llevarse los tres puntos a tierras italianas.

Sin duda, el encuentro entre madridistas y juventinos será un duelo entre dos titanes del Viejo Continente. La última vez que se enfrentaron en la Liga de Campeones fue en la temporada 2017-2018, cuando los merengues los eliminaron en cuartos de final con un gol de penal de Cristiano Ronaldo al minuto 97.

Hora y dónde será el encuentro entre Real Madrid y Juventus

El partido por la tercera jornada de la Liga de Campeones entre Real Madrid y Juventus será este miércoles 22 de octubre, a las 13.00 horas de Guatemala, en el estadio Santiago Bernabéu.

Se podrá ver por ESPN y Disney, y también podrá seguirse en directo por Prensa Libre, a través de Datafactory.