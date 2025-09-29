Real Madrid vs. Kairat : Día, hora y dónde ver el encuentro por la segunda fecha de la Champions

El Real Madrid emprende una travesía histórica rumbo a Kazajistán para enfrentar al Kairat Almaty en la Champions League. Este martes 30 de septiembre, el Real Madrid disputará su segundo partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League ante el Kairat Almaty, en el Estadio Central de Almaty.

El encuentro no solo representa un desafío deportivo, sino también logístico, ya que el conjunto merengue ha realizado el viaje más largo de su historia en esta competición.

Bajo la dirección de Xabi Alonso, el equipo blanco recorrió cerca de 7 mil kilómetros en un vuelo de más de ocho horas, atravesando Europa y Asia para llegar a Kazajistán. Para este compromiso, el técnico convocó a 22 futbolistas, con el objetivo de sumar tres puntos y recuperar la confianza tras la dura derrota sufrida en el derbi madrileño ante el Atlético de Madrid, que terminó con un marcador histórico de 5-2.

El Kairat Almaty, debutante en la Champions League, se presenta como una oportunidad para que el Real Madrid retome el rumbo. Sin embargo, Xabi Alonso enfrenta importantes bajas en defensa: Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, Alexander-Arnold, Dani Carvajal y Éder Militão no estarán disponibles, lo que obligará al técnico a improvisar en la zona defensiva.

Además, se espera que jugadores que vienen saliendo de lesiones como Jude Bellingham y Eduardo Camavinga puedan ser titulares, considerando que el fin de semana el equipo recibirá al Villarreal por La Liga.

Día, hora y dónde del encuentro Kairat Almaty y Real Madrid

El encuentro por la jornada dos de la Champions League entre el Kairat Almaty y el Real Madrid será este martes 30 de septiembre en el estadio Central de Almaty.

El partido entre el Kairat y el Real Madrid será a las 10:45 horas de Guatemala; se podrá ver por ESPN y Disney; además, se puede seguir en el directo de Prensa Libre por Datafactory.