Real Madrid vs. Kairat, sigue el en vivo del segundo encuentro de cuadro merengue en la Champions League

Este martes 30 de septiembre, el Real Madrid visita Kazajistán para enfrentarse al Kairat Almaty en la segunda jornada de la Liga de Campeones 2025-2026.

El equipo dirigido por Xabi Alonso llega con buen ánimo tras debutar con una victoria en el Santiago Bernabéu, donde venció al Marsella con un doblete de Kylian Mbappé.

Por su parte, el conjunto kazajo del Kairat Almaty, que disputa por primera vez la fase de grupos de la Champions League, no tuvo el mejor estreno: cayó 4-1 ante el Sporting de Lisboa.

Para este encuentro, Xabi Alonso realizará algunos ajustes en su once titular. David Alaba regresará a la defensa, Raúl Asencio ocupará el lateral, mientras que en el ataque se mantendrá la fórmula ganadora con Mbappé, Vinicius Jr. y el joven talento argentino Franco Mastantuono, quien sigue ganando protagonismo. El partido está programado para las 10:45 horas de Guatemala.