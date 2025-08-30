Real Madrid vs Mallorca: horario y dónde ver la jornada 3 de LaLiga 2025

El Real Madrid se prepara para recibir este sábado 30 de agosto al Mallorca en el Estadio Santiago Bernabéu, en un partido correspondiente a la jornada 3 de LaLiga 2025. El duelo dará inicio a la 1:30 p.m. hora de Guatemala y promete ser un encuentro intenso, con los merengues buscando mantener su paso perfecto en el torneo. El partido se podrá ver en Guatemala por medio de Sky Sports Guatemala o VIX+

Los dirigidos por Xabi Alonso llegan tras dos victorias en las primeras jornadas, demostrando un arranque sólido. Kylian Mbappé ha sido la gran figura del equipo, marcando tres goles en sus primeros partidos y consolidándose como el referente ofensivo del Real Madrid.

Por su parte, el Mallorca busca sumar su primer triunfo del campeonato. Tras dos jornadas complicadas sin poder sumar de a tres, los visitantes saben que necesitan aprovechar cualquier oportunidad y evitar un golpe psicológico ante un equipo de gran nivel como el merengue.

El Real Madrid confía en su poder ofensivo y en la capacidad de sus figuras para seguir demostrando su superioridad en casa. La velocidad y definición de Mbappé, junto al aporte de Vinicius Junior y Mastantuono, serán clave para abrir la defensa del Mallorca.

El Mallorca, por otro lado, se prepara para sorprender. El equipo ha trabajado en su defensa y contragolpe, buscando aprovechar cualquier error del Real Madrid y mantener el marcador cerrado durante el primer tiempo.

Este encuentro será crucial para que el Real Madrid confirme que su inicio de temporada no es casualidad. Mantenerse invicto y sumar tres puntos en casa será importante para seguir en la lucha por los primeros lugares de LaLiga.

Los aficionados esperan un partido de alto nivel, con buena movilidad en el medio campo y oportunidades de gol en ambos bandos. La presión del Bernabéu puede ser un factor decisivo para inclinar la balanza a favor de los locales.

El duelo entre Real Madrid y Mallorca no solo marcará el rumbo del torneo para los visitantes, sino que también será la prueba de fuego para los merengues, quienes buscan prolongar su racha positiva y consolidar a Mbappé como el goleador destacado del inicio de LaLiga 2025.