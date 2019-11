El Real Madrid logra remontada con bronca histórica a Bale

La afición madridista se cansó definitivamente de Bale. La relación amor-odio de los últimos años acabó radicalizándose por el comportamiento del galés. Sus últimos desaires se tomaron como una falta de respeto al club que le paga. Fue castigado con minutos de una pitada sin precedentes de unos seguidores que dieron cariño a un rival, Martin Odegaard, cedido por el club blanco a la Real, al que ven listo para volver.

El duelo respondió al buen fútbol que se le presuponía. La Real Sociedad mostró en el primer acto su buen gusto con un puñado de futbolistas que dan el mejor trato al balón y que no se amilanaron en el Santiago Bernabéu. Obligaron al Real Madrid a mejorar su imagen con el paso del partido. Le impidieron reservar fuerzas para el gran enfrentamiento europeo ante el PSG.

La afición no perdona a Bale

Celebraba Thibaut Courtois la mejor de sus marcas desde que llegó al Real Madrid, 535 minutos sin encajar un gol. Superar a Keylor Navas para su orgullo dañado por la sombra de la duda que le acompañó, cuando Sergio Ramos detuvo la cuenta por un grave error.

En la salida del balón, pegado a la banda izquierda, no miró antes de ceder el balón a su portero. No vio la posición de Willian José, que encaró al belga y sacó provecho de que fuese rápido al suelo para marcar a placer. Era el minuto 2. A los de Zidane les tocaba trabajar.

Zidane: Espero que los pitos a Bale no duren toda la temporada, lo que queremos es que la afición esté con nosotros del inicio al final. Tampoco podemos controlar lo que hace el público. No me quedo con los pitos, Gareth ha entrado bien al partido, nos quedamos con eso pic.twitter.com/0YsTyixEOI

