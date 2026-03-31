Repechaje UEFA: dónde ver las finales que definirán los últimos cuatro cupos europeos del Mundial 2026

El camino al Mundial 2026 está a punto de completarse en Europa. Este martes 31 de marzo se disputarán las cuatro finales del repechaje UEFA, que definirán a los últimos cuatro representantes del viejo continente en la Copa del Mundo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. Cada llave tiene un grupo mundialista ya asignado, por lo que el destino de los clasificados está definido de antemano.

Los ocho equipos que llegan a esta instancia lo hicieron tras superar sus respectivas semifinales el jueves 26 de marzo. Italia, Bosnia y Herzegovina, Suecia, Polonia, Kosovo, Turquía, Dinamarca y República Checa son los protagonistas de una jornada que promete tensión e intensidad en cuatro escenarios distintos de Europa.

Todos los partidos se disputarán a partido único con prórroga y penales en caso de empate, lo que garantiza que en cada cruce habrá un clasificado directo al final de la noche. Los cuatro encuentros arrancan en simultáneo a las 12:45 PM en horario guatemalteco.

Las finales del repechaje UEFA

Todos los partidos se disputarán este martes 31 de marzo a las 12:45 PM hora guatemalteca y podrán seguirse a través de ESPN y Disney Plus.

República Checa vs. Dinamarca — Estadio Sinobo Arena, Praga.

El ganador va al Grupo A con México, Sudáfrica y Corea del Sur.

Bosnia y Herzegovina vs. Italia — Estadio Bilino Polje, Zenica.

El ganador va al Grupo B con Canadá, Qatar y Suiza.

Suecia vs. Polonia — Estadio Friends Arena, Estocolmo.

El ganador va al Grupo F con Países Bajos, Japón y Túnez.

Kosovo vs. Turquía — Estadio Fadil Vokrri, Pristina

El ganador va al Grupo D con Estados Unidos, Paraguay y Australia.

Con cuatro boletos en juego y ocho selecciones con el sueño mundialista intacto, este martes será una jornada histórica para el fútbol europeo. Los ganadores de cada llave se unirán a los 42 clasificados que ya tienen su lugar asegurado en la Copa del Mundo 2026, completando así el cuadro de 48 selecciones que disputarán el torneo más grande de la historia del fútbol.