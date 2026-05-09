Romario pide a Neymar para el Mundial 2026 y condiciona la renovación de Ancelotti

El exdelantero Romario, campeón mundial con Brasil en 1994, encendió el debate en el fútbol brasileño al defender públicamente la convocatoria de Neymar al Mundial 2026 y cuestionar la renovación anticipada del técnico Carlo Ancelotti.

El exgoleador del Barcelona, quien actualmente ejerce como senador en Brasil, se sumó al coro de voces que piden el regreso del atacante del Santos a la Selección pese a que Neymar aún no ha recuperado su mejor nivel futbolístico. "Neymar tiene que ir al Mundial. Él puede hacer la diferencia, es respetado y va a ayudar a Brasil", afirmó Romario.

Ancelotti, que completa este mes un año como seleccionador brasileño, ha reiterado en múltiples ocasiones que solo convocará al Mundial a los jugadores que estén al cien por ciento de sus condiciones físicas, postura que hasta ahora ha dejado fuera a Neymar de sus planes.

Para Romario esa puerta debería abrirse, aunque reconoció que la presencia de Neymar podría generar tensiones internas en el grupo. "Esas vanidades tontas existen en el fútbol", señaló el exfutbolista, quien sin embargo considera que el aporte de Neymar en la cancha supera cualquier conflicto de egos.

Sobre la posible renovación anticipada de Ancelotti por cuatro años, Romario fue tajante en su postura. "Yo no renovaría con Ancelotti antes del Mundial. Solo le renovaría si fuese campeón", afirmó, cuestionando una decisión que tanto el técnico como la Confederación Brasileña de Fútbol ya dan por hecha. El exdelantero también fue honesto sobre las opciones reales de Brasil en el torneo. "La selección brasileña está más o menos. Está atrás de Argentina, Francia, Portugal, España y Alemania", señaló, descartando a la Canarinha como gran favorita al título.

Brasil y el debate por Neymar

La postura de Romario refleja la división que existe en Brasil sobre la convocatoria de Neymar al Mundial 2026. El atacante del Santos ha tenido una recuperación lenta tras sus graves lesiones y aunque ha mostrado destellos de su mejor nivel en algunos partidos, aún está lejos de ser el jugador dominante que brilló en ediciones anteriores de la Copa del Mundo.

Romario también fue pesimista sobre las chances individuales de los jugadores brasileños en el torneo. "Ninguno está en condiciones de ser el mejor del Mundial, ni Neymar", afirmó. Con el torneo a poco más de un mes de su inicio, el debate sobre Neymar y el futuro de Ancelotti promete seguir dominando la agenda del fútbol brasileño en las semanas previas al Mundial 2026.