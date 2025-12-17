Safonov, el héroe inesperado del PSG en la conquista de su primera Intercontinental

En el fútbol, los héroes a veces son los más inesperados. El París Saint-Germain lo encontró en su segundo portero, el ruso Matvey Safonov, poco habituado a los focos mediáticos, pero decisivo en la tanda de penaltis ante Flamengo, que otorgó a su equipo la primera Copa Intercontinental de su historia. Es también el sexto título del curso para los dirigidos por Luis Enrique.

Tras un duelo igualado, que concluyó 1-1 tras los 90 minutos y la prórroga, el PSG se impuso 2-1 en la tanda de penaltis gracias a cuatro atajadas de Safonov, titular ante la baja de Lucas Chevalier. El arquero detuvo los remates del español Saúl Ñíguez y de los brasileños Pedro, Léo Pereira y Luiz Araújo, y escribió así su nombre en la historia del club parisino.

El georgiano Khvicha Kvaratskhelia adelantó al PSG en el minuto 38, tras un error del meta argentino Sergio Romero. Flamengo empató con un penalti ejecutado por Jorginho en el 62, luego de una falta de Marquinhos sobre De Arrascaeta.

A pesar de los intentos del PSG por sentenciar el partido —con remates de Dembélé y Marquinhos—, el equipo brasileño resistió y forzó la tanda de penales. Sin embargo, su eficacia se esfumó en el momento clave.

Una gesta histórica

Con esta victoria, el PSG suma su primer título intercontinental y el primero también para el fútbol francés. Luis Enrique, por su parte, alcanzó su sexto título del año, igualando a Pep Guardiola (2009) y Hansi Flick (2020). Su único tropiezo fue en la final del Mundial de Clubes, que perdieron ante el Chelsea el pasado verano.

La final, disputada en Catar —país de los propietarios del club—, fue el broche de una temporada memorable. El PSG mantuvo la hegemonía europea que persiste desde 2012, cuando el Corinthians derrotó al Chelsea. Ahora toma el relevo del Real Madrid como campeón del trofeo.

Flamengo compitió hasta el final

Flamengo plantó cara con intensidad y orden. El técnico Filipe Luís, ganador del título nacional y la Copa Libertadores, consiguió que su equipo jugara de tú a tú ante uno de los clubes más temidos de Europa.

Pedro, Luiz Araujo y Everton ingresaron desde el banquillo pero su impacto fue limitado. Jorginho fue el encargado de devolver la esperanza al ‘Mengão’ con el empate desde los 11 metros.

La entrada de Saúl Ñíguez equilibró el juego en los últimos minutos, y aunque Flamengo dominó la primera parte del alargue, la fatiga física pesó en el segundo tiempo, donde Dembélé generó las ocasiones más claras.

Pero aguantaron bien los jugadores del Flamengo, que forzaron una tanda de penaltis en la que la gesta la firmó un Safonov que escribe una página de la historia de su equipo.