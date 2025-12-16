Ter Stegen regresa a la portería del Barcelona después de 212 días de ausencia

El FC Barcelona logró una apretada victoria frente al cuadro de Guadalajara en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, en lo que marcó el debut del conjunto catalán en esta edición del certamen.

Los dirigidos por Hansi Flick, actuales líderes de LaLiga, buscaban comenzar con el pie derecho su participación en el torneo copero, del cual son el vigente campeón y el máximo ganador histórico.

Este encuentro también significó el regreso del portero alemán Marc-André ter Stegen, quien volvió a las canchas después de 212 días de ausencia por lesión. Su último partido con el cuadro azulgrana fue contra el Villarreal, en la última jornada de la pasada Liga, en el Estadio Olímpico de Montjuïc.

En su regreso, el guardameta no recibió gol ante Guadalajara y, además, portó el brazalete de capitán. De esta manera, el jugador de Mönchengladbach deja atrás la reintervención quirúrgica a la que fue sometido en julio para tratar problemas lumbares.

En su duodécima temporada con el club, el alemán suma su primera participación en la campaña 2025-2026, con lo que alcanza un total de 423 partidos defendiendo la portería barcelonista.

Ahora surge la gran pregunta: ¿Ter Stegen recuperará la titularidad en el arco del Barcelona o Joan García seguirá como portero principal, como lo ha hecho durante toda la temporada?