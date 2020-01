San Siro recuerda a Kobe Bryant

Una de las esquinas del terreno de juego del recinto milanista sostuvo una camiseta extendida, con los colores del Milán y el número 24 a la espalda bajo el nombre de Bryant. Junto a ella, un ramo de flores y un balón de baloncesto con los colores morado y amarillo de los Angeles Lakers.

Posteriormente, antes de que el balón echara a rodar en la eliminatoria copera, el marcador del estadio mostró imágenes del mítico deportista estadounidense en un emotivo vídeo acompañado por la voz de Freddie Mercury.

Lee también: “Estoy enfermo, simplemente duele”, Shaquille O’Neal habla sobre su estado de ánimo tras la muerte de Kobe Bryant

“Las leyendas nunca mueren; sempre Kobe”, culminó la reproducción en un ambiente de respeto, con las luces apagadas y el público entregado.

Después, los jugadores del Milan saltaron al terreno de juego con brazaletes negros y se guardó un minuto de silencio antes del arranque del choque.

Your memory will never fade, your legacy will last forever

Ciao, Kobe! ❤#SempreKobe pic.twitter.com/ojj1Ky1s5Y

— AC Milan (@acmilan) January 28, 2020